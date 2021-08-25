Задержанный по подозрению в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени признал свою вину

Ранее задержанный судим не был Фото: Вадим Бегун

Тюменец, задержанный сегодня, 25 августа, по подозрению в убийстве восьмилетней девочки Насти Муравьевой, признал свою вину. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka. Сначала мужчина отказался проходить проверку на полиграфе, а позже во всем сознался. Им оказался 40-летний бывший сотрудник правоохранительных органов. Задержанный был в должности сержанта меньше двух лет. Известно, что из органов он ушёл в 2011 году, и полицейским так не стал.

Мужчина приехал в Тюмень из Сургута (ХМАО). Он работал на мебельной фабрике на Лесобазе, там же снимал квартиру на 1-м этаже соседнего с Настей дома. У него есть жена и дочка, с которыми он не живет. В пансионате на Лесобазе он жил один. Ранее судим не был. Задержанный утверждает, что не имеет отношения к другим исчезновениям детей в городе.

Тело девочки было найдено 19 августа в двух километрах от дома, перемотанным проводом и скотчем. Позже похожий провод обнаружат при обыске квартиры задержанного тюменца. Между тем около дома, где проводился обыск, быстро образовалась толпа из граждан, которые хотели вершить самосуд над задержанным.

Жители, собравшиеся возле дома, требовали показать им убийцу Фото: Вадим Бегун

Известно, что в подъезде тюменца ранее обнаружили сотовый телефон пропавшей восьмилетней девочки. Жители района сообщают, что в данный дом дети ходят постоянно, так как на третьем этаже можно поймать бесплатный Wi-Fi. Малышка Настя не была исключением…

Малышка вышла из своего дома на Лесобазе рано утром 30 июня и будто испарилась. Настя вышла из подъезда своего дома, и с тех пор ее больше никто не видел. По словам бабушки, девочка взяла у отца смартфон без сим-карты и отправилась в соседний пансионат, чтобы подключиться к открытой сети Wi-Fi. Поиски не прекращались, а только усиливались – больше волонтеров, больше видео с камер в городе, больше охват в соцсетях… Но надежды найти малышку живой рухнули 19 августа: девочку нашли в мешке в камышах у озера, в двух километрах от дома. Руки Настеньки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как стало известно "Комсомолке" убийца девочки хотел стать профессиональным полицейским. Но не стал: с сентября 2009 года по весну 2011 года служил помощником участкового управления внутренних дел по городу Нягань, но когда получил звание сержанта милиции сразу уволился из органов по собственному желанию.

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