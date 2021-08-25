Соседи предполагаемого убийцы 8-летней Насти Муравьевой: «Мы и не думали, что такой человек живет в нашем доме»

Фото с места ЧП Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Спустя неделю после того, как в Тюмени обнаружили труп восьмилетней Насти Муравьевой, которую искали полтора месяца, силовики задержали 40-летнего подозреваемого в убийстве девочки. У следователей есть достаточно доказательств, что именно он причастен к пропаже и гибели малышки. За Настю переживала вся Россия, но, увы, найти живым ребенка так и не удалось.

По неподтвержденным пока данным, убийцей мог оказаться сосед девочки, который жил по адресу: ул. Судостроителей, 40. Во всяком случае, силовики обыскивали квартиру на первом этаже, где, предположительно, жил убийца. Несколько лет назад квартира принадлежала тюменке Галине Максимовой, но та её продала. Новый собственник сдавал её в аренду, в том числе и подозреваемому.

Дом, где жил подозреваемый Фото: Вадим Бегун

По словам старшей сестры Настеньки Татьяны, девочка уходила за вайфаем на третий этаж именно в этот дом и там под лестницей они с подружкой всегда сидели. Позже там нашли и телефон девочки. Сантехник местной управляющей компании Михаил Иванов рассказал, что в подъезде полицейские вскрыли 21 квартиру из 40. Правда, ничего не нашли.

Внутри дома, где жил преступник Фото: Вадим Бегун

Подъезд дома, где жил преступник Фото: Вадим Бегун

– Некоторое время назад приезжали сюда полицейские с собаками, где-то после 1 июля (в это время как раз уже пропала Настя, – Прим. ред.). Проверяли квартиры, но ничего так и не увидели. В квартире на первом этаже, где, предположительно, жил убийца, раньше жила пожилая женщина, к которой изредка приходил мужчина. А кто жил в ней потом – не знаю, подозреваемого не видел ни разу, – поведал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» Михаил Иванов.

Сантехник не видел никогда в лицо преступника Фото: Вадим Бегун

Соседи, жившие с предполагаемым убийцей, поверить не могут, что с ними бок о бок мог жить преступник.

– Мороз по коже идет… Мы и не предполагали, что такой человек может жить с нами в одном доме, – ужасаются жители дома на улице Судостроителей, 40.

Окно дома, где жил предполагаемый преступник (где телефон) Фото: Вадим Бегун

По данным нашего корреспондента, сейчас в квартире работают следователи и полицейские. Журналистов на место происшествия не пускают до окончания следственных действий.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», поиски Насти Муравьевой не прекращались больше полутора месяцев. После того как дело о пропаже ребенка передали в СК РФ, в Тюмень вылетел следователь по особо важным делам подполковник Евгений Карчевский, поймавший ангарского маньяка. За полезную информацию, которая помогла бы найти маньяка, МВД пообещало вознаграждение в 1 миллион рублей, еще полмиллиона за помощь в поиске Насти пообещало областное правительство. Местные жители считают, что за пропажей детей в Тюменской области (а их немало) стоит один и тот же человек.

Примечательно, что волонтеры прочесывали местность, где нашли тело Насти, но никакого пакета там не было. Жители уверены, Настю подбросили. По информации kp.ru, девочку нашли в мешке в камышах у озера, в двух километрах от дома. Руки Настеньки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем.

После того как стало известно о смерти Насти, горожане организовали стихийный мемориал, который и сейчас пополняется цветами, сладостями, мягкими игрушками. Несколько дней назад его посетил дядя пропавшей девочки Андрей Муравьев. Горожане высказывали предположения о его причастности к исчезновению крошки. Мужчина внезапно упал, а ночью скончался. Также Комсомолка» сообщала, что похороны малышки и ее дяди оплатил неравнодушный тюменец.

Расследование убийства Насти, а также озвученные в СМИ девять других эпизодов пропажи детей в Тюмени взял под особый контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Смотреть видеосюжет Следствие проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой

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