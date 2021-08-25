В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, тело которой со следами насилия было найдено в мешке на берегу озера Оброчное 19 августа всего в двух с половиной километрах от места ее жительства. Сейчас с подозрительным мужчиной работают следователи.

– В результате следственных действий в Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель. В отношении него имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней Насти Муравьевой. С ним проводятся следственные действия, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» в пресс-службе СКР.

В ведомстве дополнили, что проводится комплекс следственных действий и экспертных исследований по проверке полученных доказательств. Следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области.

Мемориал Насте Муравьевой Фото: Вадим Бегун

Напомним, девятилетняя Настя Муравьева вышла из дома рано утром из своего дома на Лесобазе 30 июня, и будто испарилась. Малышка вышла из подъезда своего дома, и с тех пор ее больше никто не видел. По словам бабушки, девочка взяла у отца смартфон без сим-карты и отправилась в соседний пансионат, чтобы подключиться к открытой сети Wi-Fi. Поиски не прекращались, а только усиливались – больше волонтеров, больше видео с камер в городе, больше охват в соцсетях…

Дело Насти передали в Главк СКР, в Тюмень вылетел следователь по особо важным делам, подполковник Евгений Карчевский, поймавший ангарского маньяка. МВД пообещало вознаграждение в миллион рублей за полезную информацию, которая поможет найти Настю, еще 500 тысяч рублей за помощь в поиске пообещало областное правительство. Местные жители уверены, что это дело рук одного и того же человека. Значит, скорее всего, в городе орудует маньяк. Неделю назад, 19 августа, стало известно, что в двух километрах от дома, на Лесобазе нашли тело девочки в пакете. Примечательно, что волонтеры очень тщательно прочесывали местность, и никакого пакета там не было. Жители уверены, Настю подбросили. На данный момент проводятся все необходимые экспертизы для установления даты смерти ребенка.

По информации kp.ru, девочку нашли в мешке в камышах у озера, в двух километрах от дома. Руки Настеньки были связаны электрическим проводом, а ее рот заклеен скотчем.

Возле дома, где жила Настя, горожане организовали стихийный мемориал, который и сейчас пополняется цветами, сладостями, мягкими игрушками. Несколько дней назад его посетил дядя пропавшей девочки Андрей Муравьев. Горожане высказывали предположения о его причастности к исчезновению крошки. Мужчина внезапно упал, а ночью скончался. Также Комсомолка» сообщала, что похороны малышки и ее дяди оплатил неравнодушный тюменец.

Расследование убийства Насти, а также озвученные в СМИ девять других эпизодов пропажи детей в Тюмени взял под особый контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надо было не бухать, а детей обеспечивать!». Что тюменцы говорят о семье погибшей Насти Муравьевой

Местные жители очень эмоционально отзываются о родителях девочки (подробнее)

Тюмень скорбит: к подъезду, где жила погибшая девочка, продолжают нести цветы и игрушки

Как сегодня выглядит стихийный мемориал памяти Насти Муравьевой (подробнее)

«Бермудский треугольник для пропавших детей»: расследование об исчезнувших девочках в Тюмени вышло в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым

Похититель девочек умен, наблюдателен, осторожен, считают эксперты (подробнее)

Глава СКР Бастрыкин запросил материалы по делу о пропаже детей в Тюмени

В областной столице с 1997 года пропали девять несовершеннолетних (подробнее)