«Бывший спецназовец и участковый»: что известно о тюменце, задержанном по подозрению в убийстве 8-летней Насти Муравьевой

В квартире мужчины нашли провод, похожий на тот, которым были связаны руки убитой девочки Фото: Вадим Бегун

В Тюмени задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, которая ушла из дома 30 июня в районе Лесобазы и не вернулась. В том же районе по ул. Судостроителей, 38 Настенька жила со своей семьей и нередко, по словам ее старшей сестры Татьяны, ходила ловить Wi-Fi в дом по соседству на ул. Судостроителей, 40. На первом этаже этого дома живёт предполагаемый убийца девочки, тело которой нашли в кустах, перемотанный скотчем и проводами. Сейчас задержанного допрашивают, о чем сообщает Следственный Комитет РФ. Проходить полиграф тюменец отказался.

- В Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней Насти Муравьевой. С ним проводятся следственные действия, - сегодня днем сообщили в Следственном Комитете РФ.

Как только в сети появилась информация о том, что предполагаемого убийцу Насти Муравьевой задержали, жители Тюмени стали теряться в догадках, кто он и чем занимается. Некоторые предположили, что он, как и ранее задержанный педофил, изнасиловавший в Тюмени 10-летнего мальчика, работает мебельщиком. Эта версия вяжется со словами известного криминалиста Дмитрия Кирюхина, который ранее говорил, что таинственные исчезновения тюменских детей – дело рук человека с техническим образованием.

- На Лесобазе раньше было объединение ПЛДО Тура, и от озера Оброчное (которое в Туру впадает) до объездной были сплошь базы и цеха по переработке древесины и изготовлении всего, вплоть до каркасных домов, - пишут тюменцы в социальных сетях, пытаясь добраться до истины.

Догадки жителей оправдались: по данным источника, мужчина приехал в Тюмень из Сургута (ХМАО). Он работал на мебельной фабрике на Лесобазе, там же снимал квартиру на 1-м этаже соседнего с Настей дома. У подозреваемого есть жена и дочка, с которыми он, не живет. В пансионате на Лесобазе он жил один.

Позже появилась информация о том, что задержанный подозреваемый в убийстве Настеньки – бывший спецназовец и участковый. Об этом сообщил телеграм-канал «Тюменская уМоора». Жители склонны верить этому, ведь за все время убийца не оставил ни одной зацепки, за которую могли бы ухватиться правоохранительные органы. Район Лесобазы неоднократно прочесывали как полицейские, так и поисковики-волонтеры, но каждый раз не находили ни одной улики. Информация о том, что задержанный служил в спецназе, подтвердилась.

По данным источников, задержанный мужчина был знаком с семьей девочки. Также известно, что в подъезде подозреваемого ранее обнаружили сотовый телефон пропавшей восьмилетней девочки. Жители района сообщают, что в данный дом дети ходят постоянно, так как на третьем этаже можно поймать бесплатный Wi-Fi. Малышка Настя не была исключением…

Силовики обыскали квартиру подозреваемого, их крайне привлек ковер, который они унесли с собой Фото: Вадим Бегун

Силовики нагрянули в квартиру задержанного тюменца и провели там обыск. Они обнаружили подозрительные следы на ковре, а также провод, похожий на тот, которым была связанна девочка: ее тело нашли в пакете, руки были связаны проводом, а рот заклеен скотчем.

Соседи, жившие с предполагаемым убийцей, поверить не могут, что с ними бок о бок мог жить преступник. Они утверждают, что ничего странного не замечали.

– Мороз по коже идет… Мы и не предполагали, что такой человек может жить с нами в одном доме, – ужасаются жители дома на улице Судостроителей, 40.

Тюменцы чуть не устроили самосуд прямо возле дома подозреваемого Фото: Вадим Бегун

Сейчас 40-летний мужчина задержан по статье 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого) в целях выяснения причастности задержанного лица к преступлению. Тюменец пробудет под заключением двое суток, сейчас с ним проводятся следственные действия. Пока что имя мужчины не разглашается, известно лишь то, что подозреваемый отказался давать показания на полиграфе. После проведения ДНК-экспертизы эксперты примут окончательное решение.

Расследование убийства Насти, а также озвученные в СМИ девять других эпизодов пропажи детей в Тюмени взял под особый контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Восьмилетняя Настя Муравьева рано утром 30 июня вышла из своего дома на Лесобазе и будто испарилась. Малышка вышла из подъезда своего дома, и с тех пор ее больше никто не видел. По словам бабушки, девочка взяла у отца смартфон без сим-карты и отправилась в соседний пансионат, чтобы подключиться к открытой сети Wi-Fi. Поиски не прекращались, а только усиливались – больше волонтеров, больше видео с камер в городе, больше охват в соцсетях… Но надежды найти малышку живой рухнули 19 августа: девочку нашли в мешке в камышах у озера, в двух километрах от дома. Руки Настеньки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как стало известно "Комсомолке" убийца девочки хотел стать профессиональным полицейским. Но не стал: с сентября 2009 года по весну 2011 года служил помощником участкового управления внутренних дел по городу Нягань, но когда получил звание сержанта милиции сразу уволился из органов по собственному желанию.

Смотреть видеосюжет Следствие проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой

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