Пока что личные данные задержанного не разглашаются Фото: Вадим Бегун

Видео допроса подозреваемого в убийстве 8-летней тюменки Насти Муравьевой опубликовало МВД. Предполагаемого убийцу Настеньки, 40-летнего мужчину, задержали силовики сегодня вечером. Тело малышки неделю назад со следами насилия нашли в камышах на Лесобазе недалеко от озера Оброчное. Задержанным оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Тюменец был в должности сержанта меньше двух лет. Известно, что из органов он ушёл в 2011 году, и полицейским так не стал.

Жители могут посмотреть в лицо тому, кто, возможно, расправился с невинной малышкой: видео допроса подозреваемого в убийстве 8-летней тюменки Насти Муравьевой опубликовало МВД 25 августа. В целях конфиденциальности лицо преступника замылено, личные данные не разглашаются. Тюменец признается, что задержан за убийство. Также известно, что задержанный - уроженец Сургута. Последнее время он работал на мебельной фабрике на Лесобазе, там же снимал квартиру на 1-м этаже соседнего с Настей дома.

– В результате следственных действий в Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель. В отношении него имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней Насти Муравьевой. С ним проводятся следственные действия, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе СКР.

В подъезде тюменца ранее обнаружили сотовый телефон пропавшей восьмилетней девочки. Жители района сообщают, что в данный дом дети ходят постоянно, так как на третьем этаже можно поймать бесплатный Wi-Fi. Малышка Настя не была исключением…

В МВД рассказали, что тело ребенка, найденное 19 августа, было завернуто в полиэтилен, кусок половика и спрятано в картонную коробку из-под бытовой техники. Именно эти детали позволили оперативникам в ходе кропотливой работы выйти на след подозреваемого.

- ... удалось выяснить, что эта техника была передана в расположенный неподалеку мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, тело девочки было найдено 19 августа в двух километрах от дома, перемотанным проводом и скотчем. Позже похожий провод обнаружат при обыске квартиры задержанного тюменца. ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству девочки, сообщили в МВД.

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