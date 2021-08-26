Тюменец, подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, возможно участвовал в поисках школьницы

Девочку искали всем городом полтора месяца Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Дело об убийстве тюменской малышки обретает шокирующие подробности: тюменец, подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, мог участвовать в ее поисках вместе с другими волонтерами и инициативными жителями. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Девочку искали полтора месяца, надеясь, что Настенька все еще жива и невредима. Но надежды разбились в пух и прах 19 августа, когда тело ребенка обнаружили в камышах, перемотанным проводами и скотчем. Возможно, все это время убийца находился рядом, прячась под маской «неравнодушного добровольца».

Мысль о том, что тюменец, подозреваемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, мог участвовать в поисках школьницы, кажется логичной местным жителям, ведь соседи и знакомые подозреваемого характеризуют его как добропорядочного и общительного человека, достаточно грамотного и раскрепощенного.

- Компанейский был. Спецназ прошёл, участковым работал. То есть он достаточно и грамотный, и раскрепощённый, я бы сказал. Нормальный парень вроде как. До настоящего момента понять было нереально, - рассказал руководитель мебельной компании, где работал подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки Виталий Бережной.

Однако начальник предприятия, где работал возможный убийца, добавил, что мужчина мог позвонить ему и неожиданно пропасть на полторы недели. В день задержания Виталия также не было на месте — начальник позвонил и попросил его подъехать. Там Бережного уже ждали силовики.

Мужчину задержали накануне вечером, 25 августа. Им оказался бывший сотрудник правоохранительных органов. Тюменец был в должности сержанта меньше двух лет. Известно, что из органов он ушёл в 2011 году и полицейским так не стал. В последнее время тюменец работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной. Именно благодаря информации о месте работе удалось найти возможного преступника.

В МВД рассказали, что тело ребенка, найденное 19 августа, было завернуто в полиэтилен, кусок половика и спрятано в картонную коробку из-под бытовой техники. Техника была передана в мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. Следователи стали искать убийцу среди работников мебельного предприятия и смогли выйти на след Виталия Бережного.

В доме тюменца сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан и найден в пакете с разлагающимся телом малышки. ДНК подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой совпала с образцами, взятыми с тела девочки. А позже мужчина и сам признался, что убил кроху, но перед этим изнасиловал.

Виталий Бережной утверждает, что был в состоянии алкогольного опьянения, когда погубил 8-летнюю Настю. В тот день, со слов убийцы, он привёл её в съёмную квартиру, в которую месяц назад съехал от жены. Наутро, когда протрезвел, в ванной нашёл тело девочки. Решил заметать следы и якобы даже не понимал, сколько дней прошло.

40-летнего подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой сегодня, 26 августа, привезли на место преступления для следственного эксперимента. Сначала его завели в квартиру по адресу ул. Судостроителей, 40, которую он снимал, а потом направили к озеру, где был найден труп Насти Муравьевой.

Выяснилось, что от тела бедной малышки мужчина решил избавиться в тот момент, когда стало невыносимо находиться с трупом, от которого исходил зловонный запах: мужчина все это время держал труп у себя дома. Позже мертвую девочку, по сведениям силовиков, он подкинул в камыши озера Оброчное, предварительно тщательно упаковав в пакеты.

После проведения необходимых следственных мероприятий дело будет направлено для решения о выдвижении обвинительного приговора, после чего суд изберет меру пресечения. Некоторое время подозреваемому в убийстве придется провести в СИЗО. Сейчас Бережному инкриминируют статью «Убийство малолетнего». Если его вина будет доказана, ему может грозить от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок.

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