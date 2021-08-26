Убийца 8-летней Насти Муравьевой из Тюмени признался, что изнасиловал девочку

Убийца несколько дней тело ребенка хранил в холодильнике, а 17 августа унес в камыши на берег Оброчного озера, в 2 км от дома девочки. Спустя два дня труп малышки нашли Фото: Вадим Бегун

Убийца Насти Муравьевой, второклассницы из Тюмени, которую нашли мертвой 19 июля, сознался, что изнасиловал ее. Полтора месяца он держал тело девочки в холодильнике, а избавился от трупа только 17 августа.

Предполагаемого душегуба крошки Насти, о которой скорбит вся Тюмень, следователи задержали только вчера, 25 августа. Поиски шли несколько дней, следы привели к 40-летнему уроженцу города Нягань ХМАО-Югры, бывшему сотруднику полиции Виталию Бережному. Известно про него немного: окончил школу № 3 в городе Сургуте в 1998 году, в начале нулевых служил в Асбесте, позже работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной.

ДНК 40-летнего югорчанина совпала с образцами, изъятыми на теле малышки. К такому выводу пришли специалисты ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу. В преступлении Виталий Бережной сознался, однако ранее мужчина отказался давать показания с использованием детектора лжи.

Убийца зверски расправился с маленькой Настей, связав ее руки электрическим проводом и заклеив рот скотчем. Именно такой, в коробке от бытовой технике, в мешке, нашли крошку на берегу Оброчного озера, всего в двух километрах от дома. Не вяжется в уме, как там оказался труп ребенка, ведь волонтеры, полиция, спасатели прочесывали местность вокруг дома несколько раз, а на берегу Оброчного озера поисковый отряд был буквально накануне кошмарной находки. Следователи быстро опознали девочку – значит, тело хорошо сохранилось, несмотря на то что малышка исчезла, будто испарилась полтора месяца назад.

Как рассказал подозреваемый, утром 30 июня, в алкогольном и наркотическом опьянении, Бережной встретил малышку на лестнице, где она искала бесплатный вайфай. Мужчина заманил крошку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а потом задушил.

Несколько дней тело ребенка хранил в холодильнике, а 17 августа унес в камыши на берег Оброчного озера, в 2 км от дома девочки. Там его нашли сотрудники местной заправки 19 августа.

– Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено, – сообщает СКР. – Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки. По уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего. Продолжается комплекс следственных действий.

Дополним, что во время задержания преступника соседи требовали показать его лицо, казалось, что начнется самосуд над убийцей Насти. Говорят, что Виталий Бережной мог участвовать в поисках школьницы.

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Напомним, дело о пропавшей Насте Муравьевой находится на особом контроле центрального аппарата СКР с начала июля. В ходе поисков выяснилось, что в Тюменской области в разное время в течение четверти века пропадают дети. Председатель СК России Александр Бастрыкин направил опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета в регион, расследование находится на контроле.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В отношении руководителя Следственного управления СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова назначена служебная проверка.