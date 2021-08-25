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Происшествия25 августа 2021 15:51

Из квартиры предполагаемого убийцы 8-летней Насти Муравьевой вынесли важные для дела улики

Жители дома требовали показать им мужчину, убившего Настю
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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Из квартиры предполагаемого убийцы 8-летней Насти Муравьевой вынесли важные для дела улики

Из квартиры предполагаемого убийцы 8-летней Насти Муравьевой вынесли важные для дела улики

Фото: Вадим Бегун

Предположительно, улики, которые могли связывать задержанного 40-летнего мужчину с убийством 8-летней Насти Муравьевой, обнаружили полицейские в квартире дома № 40 на улице Судостроителей в Тюмени. Наш корреспондент заснял момент, как силовики выносили вещи предполагаемого убийцы малышки. Теперь с ними будут работать следователи.

Сами жители выступили с требованием показать «соседа», который убил ребенка. Как сообщает наш корреспондент с места событий, сотня человек ринулась к полицейскому автомобилю с выкриками о том, чтобы им «выдали» задержанного.

Квартиру подозреваемого опечатали.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», поиски Насти Муравьевой не прекращались больше полутора месяцев. После того, как дело о пропаже ребенка передали в СК РФ, в Тюмень вылетел следователь по особо важным делам, подполковник Евгений Карчевский, поймавший ангарского маньяка.

Из квартиры предполагаемого убийцы 8-летней Насти Муравьевой вынесли важные для дела улики.

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