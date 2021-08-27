Глава СКР Бастрыкин – об убийстве Насти Муравьевой: «Тот, кто совершил преступление, ответит по всей строгости закона». Фото: Вадим Бегун

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что убийца восьмилетней Насти Муравьевой ответит по всей строгости закона. Александр Иванович горячо поблагодарил неравнодушных тюменцев, волонтеров – всех тех, кто более полутора месяцев искал девочку в Тюмени.

– Исчезновение человека, тем более ребенка, – всегда чрезвычайное происшествие. В розыске Насти активное участие приняли представители поисковых отрядов, соседи семьи и жители разных районов города. Все они – неравнодушные люди, небезразличные к чужой беде, готовые откликнуться на зов помощи. Искренне благодарен всем добровольцам, которые, не считаясь с личным временем, помогали искать ребёнка, пытаясь найти хоть малейшую зацепку. Несмотря на отчаянный труд каждого добровольца, увы, спасти Настю не удалось: ребенок погиб от рук преступника, – констатировал глава ведомства.

Он заверил всех тюменцев, которые восприняли эту трагедию как свою личную, что Следственный комитет примет необходимые меры, чтобы установить все обстоятельств жестокого преступления и причин трагедии: «Тот, кто совершил преступление, ответит по всей строгости закона».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой Виталия Бережного задержали 25 августа. Сорокалетний уроженец города Нягани ХМАО-Югры, бывший сотрудник полиции, окончил школу № 3 в городе Сургуте в 1998 году, в начале нулевых служил в Асбесте, позже работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной – вот что известно о Бережном.

Следователи говорят, что ДНК югорчанина совпала с образцами, изъятыми на теле малышки. К такому выводу пришли специалисты ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу. В преступлении Виталий Бережной сознался, однако ранее отказался давать показания с использованием детектора лжи.

Прощание и похороны убитой пройдут в обед 28 августа. Об этом заявил руководитель «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев. Предприниматель взялся полностью оплатить все расходы на погребение малышки, включая покупку гроба и места захоронения, услуги транспорта и катафалка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец убитой в Тюмени школьницы: «Настя – не моя дочь»

Сергей Муравьев сделал шокирующее признание на программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым (подробнее)