СКР ходатайствует закрыть в СИЗО убийцу Насти Муравьевой

Убийца Насти Муравьевой сознался в изнасиловании и рассказал, как избавился от ее трупа. Он сколько дней он хранил ее тело в холодильнике Фото: Вадим Бегун

Задержанный следователями 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной, который изнасиловал и убил восьмилетнюю Настю Муравьеву, сознался в содеянном и ждет обвинительное заключение от СКР. Центральный аппарат Следкома России заявил, что ему планируют предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием», и заключить под стражу. Следствие ходатайствует перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу.

– По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной совершил изнасилование и убийство малолетней Насти Муравьевой, – прокомментировала руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.

На допросе он дал признательные показания, согласно которым, утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Тело крошки он хранил в холодильнике.

Смотреть видеосюжет Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой

Убийца работал сборщиком мебели недалеко от места проживания. Там Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом жертвы на берегу озера Оброчное, где ее нашли спустя два дня.

– Следствием собран характеризующий материал о подозреваемом. Установлено, что Бережной более трех лет, в 2008 – 2011 годах, проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей, – выяснили следователи.

След к убийце привел следователей вчера, 25 августа, тогда же его задержали, из квартиры изъяли улики. Мужчина сознался в преступлении и подтвердил свои признания на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки. Сейчас проводятся экспертизы, следствие продолжается.

Девочку искали с 30 июня, десять дней на активные поиски выходили волонтеры поисковых отрядов, неравнодушные жители, а возможно, среди них был и сам убийца. 19 августа Настю нашли мертвой на берегу Оброчного озера, в 2 км от дома, – читайте, как это было.

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