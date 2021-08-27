Похороны убитой Насти Муравьевой в Тюмени: онлайн-трансляция

Фото - Ромашкина Ирина.

В Тюмени прощаются с убитой экс-полицейским восьмилетней Настей Муравьевой, которую ранее более полутора месяцев искал чуть ли не весь город. К несчастью, малышку нашли в пакете на берегу озера Оброчное, и сегодня десятки горожан приходят во второй зал областного бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы проститься с девочкой. Редакция «Комсомолки» приносит соболезнования родным и близким юной горожанки.

12.05

Полиция на входе в траурный зал установила своеобразный контрольно-пропускной пункт. Стражи порядка смотря, что люди правильно парковались, потому что парковка была уже забита машинами накануне. Люди приезжают со всей Тюмени. Сейчас на месте находятся около двухсот человек.

Фото - Ромашкина Ирина.

Корреспондент "Комсомолки" поговорил с Настиной бабушкой. Она очень расстроена, надеется, что преступнику вынесут высшую меру наказания.

Фото - Ромашкина Ирина.

12.15

В помещение ритуального зала пускают лишь определенное количество людей. Все стараются соблюдать дистанцию, люди ходят в масках. Комната не совсем заполнена, тем не менее многие стоят на улице и ждут своей очереди, чтобы подойти - пускают по два человека.

Фото - Ромашкина Ирина.

12.25

Люди заходят в помещение, плачут. Многие с детьми приходят, приносят цветы и игрушки. Молодые мамы сильно плачут. Бабушка вчера прилетела из Москвы, сильно переживает смерть сына и внучки. Кстати, Настю похоронят рядом с ее дядей, который умер, упав на ее мемориале.

Фото - Ромашкина Ирина.

12.30

Рядом с гробом девочки женщина стала обсуждать смерть Насти с соседкой бабушки. Она как раз стоит у гроба внучки, когда женщины стали пересказывать подробности, как погибла девочка. Их остановили - так делать, мол, нельзя.

12.34

У гроба юной тюменки - десятки венков, в том числе от папы и бабушки - любимой внучке и дочери. Также есть венки от волонтеров, которые самоотверженно помогали искать Настю более полутора месяцев. Кстати, ни мамы, ни отца в траурном зале нет.

Фото - Ромашкина Ирина.

Фото - Ромашкина Ирина.

Фото - Ромашкина Ирина.

12.43

Гроб малышки буквально завалили цветами - их несут и несут горожане, которые восприняли эту трагедию как личную. У многих есть дети, и теперь они стали еще больше переживать за них.

Фото - Ромашкина Ирина.

12.51

Здесь же находится старшая сестра Насти Таня. Многие ее уже знают по комментариям в социальных сетях и средствах массовой информации. В помещении просят не снимать фото и видео. Родственники просят с уважением относиться к малышке. Волонтеры помогают с организацией прощания – они убирают цветы в сторону, чтобы потом увезти на кладбище, где похоронят Настеньку.

Фото - Ромашкина Ирина.

Фото - Ромашкина Ирина.

12.58

По словам корреспондента "Комсомолки", организация прощания с девочкой - на очень высоком уровне. Люди не толпятся. Они спокойно заходят в зале и вскоре выходят. Все относятся с понимаем и не шумят.

13.03

В зале, где прощаются с девочкой, также побывал Андрей Крамарский, председатель общественной организации «За безопасное детство», который занимается с самого начала делом о пропаже детей в Тюмени. Также он недавно выступал в качестве эксперта в телепередаче Андрея Малахова.

13.10

Гроб вынесли и положили в катафалк. Говорят, что отец все же присутствовал, но ему стало плохо. Также стало известно, что мать Насти все-таки была в прощальном зале – примерно в половине двенадцатого дня. С места прощания выезжают два автобуса, еще одним – только с цветами. Настю похоронят на Червишевском кладбище – его уже оцепили силовики. Попасть туда можно только по номерам автомобилей, никак иначе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой Виталия Бережного задержали 25 августа. Сорокалетний уроженец города Нягани ХМАО-Югры, бывший сотрудник полиции, окончил школу № 3 в городе Сургуте в 1998 году, в начале нулевых служил в Асбесте, позже работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной – вот что известно о Бережном.

Следователи говорят, что ДНК югорчанина совпала с образцами, изъятыми на теле малышки. К такому выводу пришли специалисты ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу. В преступлении Виталий Бережной сознался, однако ранее отказался давать показания с использованием детектора лжи. Накануне его отправили в СИЗО на два месяца – до 25 октября.

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