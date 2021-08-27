После убийства Насти Муравьевой составлен психологический портрет преступника, ворующего тюменских детей

Известный московский профайлер уверен, похищения тюменских детей связаны Фото: Вадим Бегун

Новость о том, что пропавшую тюменскую девочку Настю Муравьеву нашли мертвой, всколыхнула всю Россию. К сожалению, это не первый случай, когда в городе таинственно исчезают дети. За последние 25 лет в Тюмени и тюменском пригороде пропадали девочки в возрасте от семи до пятнадцати лет, часть случаев следователи выявили, когда отрабатывали пропажу Ани Анисимовой. Тогда, в 2011 году, в Тюмень приехал известный профайлер Дмитрий Кирюхин, уверенный в том, что все эти дела связаны. Криминалист составил психологический портрет предполагаемого преступника.

Видео с описанием тюменского маньяка попало на просторы YouTube. Со слов бывшего консультанта Главного управления криминалистики СК России Дмитрия Кирюхина, преступнику на момент убийства 11-летней тюменки Ани Анисимовой было в районе 40 лет, это значит, что сейчас ему около 50-ти. Мужчина ведет себя примерно, совсем не вызывает подозрений у окружения.

- В быту характеризуется положительно. Что значит? Это значит, что подозрений для педофилии ни у кого из соседей не возникает. Это значит, что он не проявляет интереса к детям, того возраста, что и похищенные девочки. Он не гладит их по головке, не треплет за щёчки и не пытается раздавать конфеты налево и направо. Это человек, который хорошо примерил маску нормальности, - рассказывает криминалист.

Биография

Эксперт уверен, мужчина не был судим, что только подтверждает безрезультатная проверка всех ранее осужденных тюменцев. Преступник, возможно, проживает с женщиной в гражданском браке, у которой есть ребенок - девочка того же возраста, что и возраст потерпевших тюменских детей. Но официально мужчина в разводе: в брак он вступил поздно и развелся очень быстро.

Где живет и какое образование?

- Мужчина проживает в Тюмени. Притяжение маньяка – это Северо-Запад города. Но перед этим, скорей всего, он проживал в Тюменском районе, вскоре переехал. Образование у него среднее техническое, закончил учреждение хорошо. Не скажу, что с красным дипломом, но, по крайней мере, он не был троечником. Почему образование среднее техническое? Практика подобных преступлений говорит о том, что, как правило, продумывают преступления до мелочей люди именно с технической направленностью,- продолжил профайлер.

Работа

Техническое образование может говорить о том, что мужчина работает на крупном тюменском предприятии, где есть автотранспорт. Он, возможно, мастер, бригадир или снабженец, что дает ему возможность иметь власть над людьми и покидать в удобное время место работы. По словам Кирюхина, если бы он являлся простым рабочим, он был бы привязан к определенному графику, и похищения происходили бы в выходные дни, а не в будние. Напомним, Настя Муравьева пропала в среду.

Автомобиль

Скорее всего, у тюменского маньяка есть автомобиль, которым он пользовался в служебных целях. При отработке дела Ани Анисимовой следователи рассматривали машины ВАЗ-2107 и ВАЗ-2105, в простонародье – «Жигули». В случае с Настей Муравьевой, пока неизвестно, перемещал ли тело девочки преступник на авто или своих руках. Но эксперты-криминалисты сходятся во мнении, что тело малышки было подкинуто.

Когда убивает?

Возможно, на момент похищения детей убийца берет отпуск, чтобы как следует подготовиться к совершению преступления: подготовить место, распланировать ход действий. Так, Настя Ложкина пропала в августе 2009 года, а Аня Анисимова - в октябре 2010 года. Совпадение или нет, но последняя, десятая пропавшая - Настя Муравьева, исчезла в конце июня. Преступник мог взять отпуск в начале или середине месяца, чтобы распланировать преступление до мельчайших деталей. Возможно, мужчина какое-то время следил за девочкой.

Напомним, правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой, который частично подходит под описание криминалиста: у него есть отечественный автомобиль, о котором говорил Дмитрий Кирюхин. Сегодня его отправили в СИЗО. Мужчина чуть младше, чем предполагали следователи в 2011 году, но все же приближен к возрасту из описания портрета преступника. Проживает в Тюмени на ул. Судостроителей, 40, куда, по словам сестры Насти - Татьяны, малышка ходила искать Wi-Fi.

Незадолго до находки тела ребенка на озере он был замечен в том же месте. Женщина, которая сообщила эту информацию правоохранительным органам, утверждает, что у его автомобиля был открыт багажник. Мужчина передвигается на отечественном автомобиле светлого цвета.

Недавно редакция Андрея Малахова приезжала в областную столицу и провела независимое специальное расследование о ситуации с поисками исчезнувших детей. За 24 года в Тюмени пропали девять несовершеннолетних тюменцев. Три девочки, включая Настю Муравьеву, были найдены убитыми. Настенька стала десятой…

Напомним, Настя Муравьева пропала 30 июня около девяти утра. Она вышла из этого самого подъезда и исчезла. О её пропаже объявили отец и бабушка, но лишь вечером вызвали полицию, тогда же начались поиски. Искали Настю Муравьеву всем городом на протяжении полутора месяцев, обследуя заброшенные здания, подвалы, чердаки и даже водоёмы. Тюменцы до последнего верили, что девочку удастся найти живой, но 19 августа 2021 года надежды разбились: недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5 малышку нашли мертвой.

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