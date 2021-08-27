Убийцу 8-летней девочки Виталия Бережного закрыли в СИЗО на два месяца. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Задержанный 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной, сгубивший жизнь восьмилетней малышки Насти Муравьёвой, будет два месяца ждать суда в СИЗО. Так постановил Ленинский районный суд города Тюмени сегодня, 27 августа, заседание состоялось в 14.15. Силовики задержали убийцу девочки 25 августа, на допросе он сознался, что изнасиловал и убил крошку.

Центральный аппарат Следкома России, который расследует дело с начала июля, предъявил обвинительное заключение в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием» по двум пунктам – «в» и «к». По пункту «в» Бережного обвиняют в убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с похищением человека, а по пункту «к» – за сокрытие преступления и изнасилование малышки.

Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство СК о мере пресечения свободы. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

30 июля, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Пока полтора месяца велись поиски Насти, тело крошки убийца хранил в холодильнике. Бережной работал сборщиком мебели, точнее, официально он был безработным, как выяснилось в суде. На работе он взял коробку от бытовой техники, в которую упаковал тело девочки и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом жертвы на берегу озера Оброчное, в 2 км от дома девочки, где труп задушенной малышки нашли работники местной заправки 19 августа.

Поиски шли несколько дней, следы привели к 40-летнему уроженцу города Нягань ХМАО-Югры, бывшему сотруднику полиции Виталию Бережному. Во время задержания преступника соседи требовали показать его лицо, казалось, что начнется самосуд над убийцей Насти. Говорят, что Виталий Бережной мог участвовать в поисках школьницы. Известно про него немного: окончил школу № 3 в городе Сургуте в 1998 году, в начале нулевых служил в Асбесте, позже работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной.

– Следствием собран характеризующий материал о подозреваемом. Установлено, что Бережной более трех лет, в 2008 – 2011 годах, проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей, – выяснили следователи.

ДНК 40-летнего югорчанина совпала с образцами, изъятыми на теле малышки. К такому выводу пришли специалисты ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу. В преступлении Виталий Бережной сознался, однако ранее мужчина отказался давать показания с использованием детектора лжи.

26 августа следствие ходатайствовало перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня, 27 августа, Ленинский районный суд утвердил обвинительное заключение СКР и оставил Виталия Бережного в СИЗО на два месяца, до 25 октября.

26 августа следствие ходатайствовало перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу. 27 августа суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября. Фото: Тюменский областной суд

Отметим, что, когда пропала малышка, следствие, равно как и горожане, подозревали родных Насти в расправе над ребенком. Судьба крошки с малолетства была непростой: отец Сергей Муравьёв отсидел за убийство, которое совершил пьяным. Ему дали пять лет, и пока он отбывал срок, его жена, многодетная мама четырех ребятишек, сдала их в детский дом в 2016 году, тогда Настеньке было всего четыре года. Мать не навещала детей, а на поиски Насти приезжала всего на день.

Отец вышел из тюрьмы раньше срока в 2019 году за хорошее поведение и забрал детей домой. Конечно, не сразу, сначала Сергей и его мама Татьяна Петровна забирали ребятишек на выходные. 18-летняя Татьяна Муравьёва вспоминает, что Настя всегда рвалась к папе, дождаться не могла выходных, любила его. А еще Настенька была любимой внучкой бабушки, на которую она очень похожа. На Татьяну Петровну тоже падала тень подозрения.

– Писали, что это старший сын и бабушка – как будто я убила ее. Меня позвали 1 июля в полицию, и милиционер говорит: «Бабка, ты убила внучку?». Так сказал мне. Я ответила: «Как вы со мной разговариваете? Мне 63 года. Это моя любимая внучка… – плачет Татьяна Петровна.

Пьяный и убитый горем отец Насти заявил, что она не его дочь. Выяснилось, что это не так. Мужчина тяжело переживает гибель малышки и винит себя в трагедии.

В пропаже Насти винили и дядю Насти Андрея Муравьёва, который искал малышку в группе волонтеров вместе с сыном Романом. После того как девочку нашли мертвой и у дома собрался стихийный мемориал, мужчина посетил место памяти племянницы. К сожалению, это прощание стало для него роковым: он упал возле импровизированного памятника, разбил голову и умер в больнице.

Похороны членов семьи Муравьевых взял на себя руководитель тюменской ритуальной компании Алексей Афанасьев. Накануне родные попрощались с Андреем Муравьёвым. Похороны Настеньки пройдут в обед 28 августа.

– Прощание состоится во втором зале областного бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских с 12 до 13 часов. Затем состоятся похороны, – рассказал Алексей Афанасьев.

Предприниматель взялся полностью оплатить все расходы на погребение малышки, включая покупку гроба и места захоронения, услуги транспорта и катафалка.

А ЕЩЁ...

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что убийца восьмилетней Насти Муравьевой ответит по всей строгости закона. Он горячо поблагодарил неравнодушных тюменцев, волонтеров – всех тех, кто более полутора месяцев искал девочку в Тюмени.

– Исчезновение человека, тем более ребенка, – всегда чрезвычайное происшествие. В розыске Насти активное участие приняли представители поисковых отрядов, соседи семьи и жители разных районов города. Все они – неравнодушные люди, небезразличные к чужой беде, готовые откликнуться на зов помощи. Искренне благодарен всем добровольцам, которые, не считаясь с личным временем, помогали искать ребёнка, пытаясь найти хоть малейшую зацепку. Несмотря на отчаянный труд каждого добровольца, увы, спасти Настю не удалось: ребенок погиб от рук преступника, – констатировал глава ведомства.

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