Отца и мать убитой Насти Муравьевой хотят лишить родительских прав

Настя Муравьева и её отец, Сергей Муравьев

Родителей убитой и изнасилованной школьницы Насти Муравьевой, которую уже завтра похоронят на одном из тюменских кладбищ, хотят лишить родительских прав. Информацию, появившуюся в СМИ, корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» подтвердили в департаменте социального развития Тюменской области. Напомним, Настя жила вместе с братом-близнецом и двумя старшими сестрами вместе с папой и бабушкой, а мама бросила семью и уехала восвояси. Правда, в шоу «Прямой эфир» Сергей Муравьев признался, что убитая девочка ему неродная.

– Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей Насти Муравьёвой родительских прав, – говорят в департаменте.

Правда, окончательное решение будет учитываться на основе мнения трех детей, но решение принимает суд. Первое заседание намечено на 14 сентября.

Где сейчас находится мать убитой Настеньки, не известно, а вот отец – известный любитель выпить. Люди, знавшие семью, практически единогласно заявляют: «Надо было не бухать, а детей обеспечивать!». В тот момент, когда Сергей узнал о смерти дочери, первое, что он сделал, – приложился к бутылке. Так сказать, залил горе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», тело Насти Муравьевой нашли 19 августа неподалеку от водоема. В тот день на Лесобазу съехались полицейские и следователи из-за полиэтиленового пакета, куска половика и картонной коробки из-под бытовой техники, в которой находился разложившийся труп исчезнувшей девочки.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний безработный, отец двоих детей Виталий Бережной, который участвовал в поисках девочки. Сегодня днем его отправили в СИЗО на два месяца.

Следователи подтвердили, что ДНК югорчанина совпала с образцами, изъятыми с тела Насти, но первоначально подозреваемый отказался давать показания. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что преступник ответит по всей строгости закона. Попало и главе тюменского СК: Бастрыкин заявил, что его работа неэффективна.

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