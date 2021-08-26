Следком России: работа главы тюменского управления СК Александра Кублякова неэффективна

Фото: Следком Тюменской области

СКР назначил служебную проверку у тюменских коллег в связи с расследованием дела об убийстве Насти Муравьевой. Уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» завели на следующий день после ее пропажи, 1 июля, а уже 6 июля по решению председателя СК России Александра Бастрыкина бело забрали «наверх», Центральный аппарат СКР, а в Тюмень приехал следователь по особо важным делам, поймавший ангарского маньяка, Евгений Карчевский. Главк задался вопросом об эффективности работы следователей в Тюмени.

– Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК России по Тюменской области Александром Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий, – сообщил Следком России.

Поисками малышки занимались полтора месяца, но нашли ее мертвой в 2 км от дома, а убийцей оказался 40-летний Виталий Бережной, который жил в соседнем от Насти доме. Малышка пошла туда утром 30 июня, чтобы скачать игру на смартфон с бесплатного вай-фая. Мужчина заманил ее в квартиру, где надругался над крошкой, задушил и некоторое время держал труп ребенка в холодильнике. Избавился от тела бывший полицейский только 17 августа, а через два дня мешок с трупом нашли у озера Оброчное.

Пока шли поиски Насти, выяснилось, что в Тюмени бесследно пропадают дети уже 24 года. Глава СКР Александр Бастрыкин направил в регион группу опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета, ход расследования находится на контроле в ЦА СК РФ.

Как писала ранее "Комсомольская правда", четверть века в Тюмени и пригороде пропадали девочки в возрасте от семи до 15 лет, часть случаев следователи выявили, когда отрабатывали пропажу Ани Анисимовой.

В видео, посвященном пропавшим детям, фото Ани Анисимовой держит певец Павел Артемьев. Кадр из ролика

Шесть лет назад исчезновение 11-летней школьницы Ани Анисимовой потрясло Тюмень. Девочка пропала по дороге в школу, последний раз ее видели на перекрестке улиц Льва Толстого и Пролетарской, около стройки. Она разговаривала с каким-то мужчиной, который приехал на темно-зеленой «семерке». Оказалось, что до Ани так же днем бесследно пропадали дети.

Фото Ани расклеивали даже на европейских курортах, на островах Средиземноморья, в Египте и Турции. Все тщетно… Фото: Татьяна Коркина

Дело о ее пропаже выявило ранние эпизоды, когда бесследно, как сквозь землю, исчезали дети. Причем днем. Любовь Симонова, Аня Букрина, Ирина Касьянова, Алена Имамова, Софья Телешева, Настя Ложкина, Аня Анисимова, а также мальчик Эдуард Алимбаев – все случаи с этими ребятишками, пропавшими в разные годы, сегодня объединены в одно уголовное дело.

О пропавших тюменских детях вышла программа на телеканале "Россия 1"

Ранее психотерапевт опубликовал документальный фильм о бесследно исчезнувших детях, чья судьба по-прежнему не известна. А на днях бесследному исчезновению детей в Тюмени и Насти Муравьевой посвятили программу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Пропажа посреди бела дня восьми тюменских ребятишек, о которых не раз тревожилась Тюмень, стала основанием для служебной проверки руководителя тюменского управления СКР.

– В отношении руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова назначена служебная проверка, – подчеркнул Следком России.

СПРАВКА КП

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, генерал-майор юстиции Александр Александрович Кубляков родился в городе Рассказово Тамбовской области в 1972 году. После окончания Военного университета по специальности «юриспруденция» работал в Черемушкинской межрайонной прокуратуре города Москвы, в 2003 году был переведен в Генеральную прокуратуру РФ в Главное управление по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, где трудился на разных должностях, поднимаясь по ступеням служебной лестницы.

В 2009 году занимал должность заместителя руководителя отдела по контролю за расследованием уголовных дел в отношении лиц особого правого статуса управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции Главного управления процессуального контроля Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, затем был назначен заместителем руководителя управления.

8 мая 2013 года назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. А с 2018 года назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Смотреть видеосюжет Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени после пропажи Насти Муравьевой закупают камеры видеонаблюдения

На эти цели выделят более 11 млн рублей (подробнее)

Дядя убитой тюменской девочки упал возле ее мемориала и умер

40-летнего мужчину пытались спасти медики, но он скончался в больнице (подробнее)

«Бермудский треугольник для пропавших детей»: расследование об исчезнувших девочках в Тюмени вышло в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым

Похититель девочек умен, наблюдателен, осторожен, считают эксперты (подробнее)

Аня Анисимова, Настя Ложкина, Эдик Алимбаев: врач-психиатр составил портрет серийного маньяка, похищавшего детей в Тюмени

Психотерапевт опубликовал документальный фильм о бесследно исчезнувших детях, чья судьба по-прежнему не известна (подробнее)

Во время поиска тюменки Ани Анисимовой раскрыты десятки преступлений

В день пропавших детей журналисты «КП» вспомнили всех поименно (подробнее)

«Аня найдется, может быть, когда будет взрослой»

Исчезновение 11-летней школьницы посреди бела дня потрясло весь город. Напомним, что в последний раз девочку видели 12 октября 2010 года по пути в школу - около стройки на перекрестке улиц Льва Толстого и Пролетарской. Аня Анисимова разговаривала с каким-то мужчиной (подробнее)

Аня Анисимова, Настя Ложкина, Эдик Алимбаев: в Тюмени вспоминают без вести пропавших детей

Официальная статистика гласит, что ежегодно в России пропадает около 55 000 несовершеннолетних. Причины у всех могут быть разные: кто-то сбежал от агрессии и непонимания взрослых, кто-то захотел посмотреть мир и отправился на поиски приключений – таких, «бегунков» без криминала, больше прочих пропавших. А бывают и вовсе печальные случаи, когда ребенок становится добычей преступника. Но нет худшей кары, чем без вести пропавшее дитя (подробнее)

Поисками Ани Анисимовой занимаются 60 оперативников

Стали известны характерные приметы подозреваемого (подробнее)