Гибель второклассницы Насти Муравьевой в Тюмени: последние новости на 20 августа 2021 года

Последние новости и подробности трагической истории восьмилетней девочки, пропавшей и найденной в Тюмени Фото: Вадим Бегун

Тюмень второй день продолжает переживать известие о гибели без вести пропавшей Насти Муравьевой. Накануне на берегу озера Оброчного был обнаружен пакет с телом ребенка.

– Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой, – отметили в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, для установления причин и времени смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий.

Жители скорбят…

Тем временем тюменцы плачут над судьбой девочки. Известие о страшной находке стало ударом для многих. Малышку искали полтора месяца: полицейские, волонтеры и просто неравнодушные жители. В популярных городских пабликах в социальных сетях то и дело появляются эмоциональные комментарии под многочисленными постами о гибели малышки.

Местные жители продолжают нести цветы, мягкие игрушки и сладости к стихийному мемориалу у дома девочки. Фото: Вадим Бегун

«Такой жизнерадостный человечек был и, видимо думала, что вокруг все добрые. Земля пухом!»; «Мягких облачков, малышка. Господи, как же так... Я верю, что тот, кто над тобой издевался и сотворил необъяснимое, будет наказан!»; «Родным и близким соболезнования! Верили и надеялись в лучший исход, но не в это. Настюша, земля тебе пухом…»; «Прости нас, малышка, за то, что не смогли тебя спасти, выдернуть из лап этой мрази. Мягких облачков тебе. Пусть ангелочки тебя встретят», – пишут тюменцы.

У дома, где жила девочка, вчера появился стихийный мемориал с портретом погибшей. Люди продолжают нести туда цветы, мягкие игрушки, сладости…

Реакция родственников

Когда стало известно об обнаружении тела, предположительно, пропавшей девочки, многие ожидали прибытия родственников на место, где велись следственные мероприятия. Однако ни отец девочки, ни бабушка, которая, по словам соседей, занималась воспитанием детей, не появились.

Журналистам «КП» удалось застать мужчину дома. Он был сильно пьян и наотрез отказался верить в смерть девочки, общался нехотя и агрессивно реагировал на вопросы, пытаясь закрыть дверь квартиры. Позже к толпе подбежала соседская девушка и оттолкнула журналистов, затащив его в помещение и закрыв дверь прямо перед носом прессы.

Отец девочки находился в момент обнаружения тела дома, отказывался верить в ее смерть и был пьян. Фото: Вадим Бегун

Помимо погибшей Насти, у отца двое дочек, 18 и 15 лет, а также 9-летний брат пропавшей. На днях несовершеннолетних брата и сестру перевели в центр для несовершеннолетних по заявлению самих родителей.

Версии гибели

Пока следователи не спешат разглашать предварительные версии гибели девочки. На момент обнаружения тела активно ходила информация о том, что труп расчленен. Однако в официальном заявлении СКР она не подтвердилась.

Самые разные предположения выдвигают местные жители. Так, некоторые считают, что девочку мог увести к себе домой друг ее отца. По словам соседей, он часто ходил к какому-то мужчине, который проживает на улице Дамбовской, как раз недалеко от места обнаружения тела девочки.

Территория, примыкающая к озеру Оброчное, где нашли труп Насти Муравьевой. Фото: Вадим Бегун

Другие горожане придерживаются мнения, что школьницу мог убить педофил, которого буквально несколько дней назад поймали в том же районе, где пропала Настя. Средь бела дня он изнасиловал мальчика. По словам представителей местного следственного комитета, мужчину сразу задержали, он сознался в том, что надругался над ребенком. Что касается обстоятельств смерти девочки, следователи устанавливают все обстоятельства гибели школьницы.