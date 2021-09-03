Глава МВД наградил полицейских за помощь в поимке убийцы Насти Муравьевой

Награждение полицейских, которые нашли убийцу Насти Муравьевой. Фото: МВД России

Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев вручил ведомственные награды сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллегам из Тюменской области за помощь в поимке 40-летнего убийцы восьмилетней школьницы Насти Муравьевой (сейчас его отправили в СИЗО). Тело девочки обнаружили 19 августа неподалеку от водоема.

По словам главы МВД, розыск преступника поручили лучшим тюменским полицейским, а в помощь им отправили высококвалифицированных специалистов Главного управления уголовного розыска МВД России из Москвы.

- Оперативники действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска и продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, акцентировать внимание на деталях, применять современные технические средства, - отметил Владимир Колокольцев.

Стихийный мемориал, который появился после гибели Насти Фото: Вадим Бегун

Он отметил, что благодаря профессиональным качествам, компетентности и состоятельности установили личность преступника.

- Именно такие грамотно спланированные и четко проведенные операции способствуют воплощению на практике принципа неотвратимости наказания. Укрепляют веру общества в справедливость и торжество закона. Являются наглядным примером для молодых оперативников, - подчеркнул глава МВД.

КОНКРЕТНО

Медалью МВД России И.Д. Путилина награждены:

- старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД России полковник полиции;

- старший оперуполномоченный УУР УМВД России по Тюменской области майор полиции;

- начальник отдела уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени подполковник полиции.

Наградным оружием – пистолетом Макарова:

- старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД России полковник полиции; заместитель начальника УУР УМВД России по Тюменской области полковник полиции.

Напомним, тело Насти Муравьевой нашли 19 августа неподалеку от водоема. В тот день на Лесобазу съехались полицейские и следователи из-за полиэтиленового пакета, куска половика и картонной коробки из-под бытовой техники, в которой находился разложившийся труп исчезнувшей девочки.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний безработный, отец двоих детей Виталий Бережной, который участвовал в поисках девочки.

Могила Насти Муравьевой.

Следователи подтвердили, что ДНК югорчанина совпала с образцами, изъятыми с тела Насти, но первоначально подозреваемый отказался давать показания. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что преступник ответит по всей строгости закона. Попало и главе тюменского СК: Бастрыкин заявил, что его работа неэффективна.

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