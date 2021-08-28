«Молодые мамы стояли у гроба и плакали»: в Тюмени похоронили зверски убитую 8-летнюю Настю Муравьеву

В Тюмени похоронили убитую экс-полицейским 8-летнюю Настю Муравьеву. Фото волонтеров.

В Тюмени простились с восьмилетней Настенькой Муравьевой, которую зверски убил бывший полицейский. В прощальный зал в субботу, 28 августа, пришли сотни горожан, которые не остались равнодушными к этой трагедии. Гроб утопал в цветах - даже не было видно фотографии школьницы. До этого тюменцы несли цветы и сотни игрушек к импровизированному мемориалу, организованному у дома девочки.

Такого количества кукол и мягких мишек при жизни Настя не видела никогда: девочка росла скорее беспризорницей и видела мало хорошего от родных родителей - отсидевшего за убийство отца и бросившей родных людей ради бутылки матери.

Фото - Ромашкина Ирина.

Но смерть Насти оказалась страшнее, чем жизнь с равнодушными родителями. Девочка стала жертвой насильника, который встретил ее на лестничной площадке в родном подъезде. После изнасилования он задушил жертву и спрятал ее тело в холодильник, а потом – в коробку, которую закопал на берегу озера. Когда ее обнаружили волонтеры, в ужас пришли все жители города. Многие надеялись, что пропавшую школьницу все же найдут живой. Беспокойством за судьбу девочки за полтора месяцев поисков прониклись многие. Поэтому на прощание к ней шли как к близкому человеку.

Сама церемония проходила в зале областного бюро медико-судебной экспертизы. Задолго до официального начала ко входу начали съезжаться автомобили. В первых рядах приехали поисковики, которые на протяжении нескольких недель прочесывали улицы, дома, леса и надеялись, что им удастся увидеть девочку живой. С родителями приехали и друзья восьмилетней школьницы. Взрослые не сдерживали слез, а дети, казалось, не верили в происходящее.

- Я сначала не хотела, чтобы моя дочь видела само прощание, но потом поняла, что это – как предостережение. И об этой части жизни дети должны знать, - признается жительница Тюмени Татьяна.

Фото - Ромашкина Ирина.

Всего около зала собрались больше двухсот человек, парковка еле вмещала все машины, так что инспекторам ГИБДД пришлось потрудиться, распределяя потоки. В зал всех пускали по очереди: Настю хоронили в белом закрытом гробу, так что увидеть лицо девочки было нельзя. Цветов становилось все больше и больше.

На похоронах было много людей, кто лично не знал девочку.

- Мы считаем, что это трагедия всего нашего района. Никогда такого не было, все друг друга знают, уважают. Конечно, мы до сих пор очень боимся за таких детей. Никогда бы не подумали, что человек, которого мы тоже не раз видели, может оказаться таким извергом, - рассказывает мама двух девочек Екатерина. Вообще, молодых мам на прощании было много: каждая из них живо представляла себе, что на месте несчастной могла бы быть их дочка. Сейчас обеспокоенные родители собирают подписи под петицией, в которой просят поставить больше камер видеонаблюдения в районе, где жила девочка. А в зале эти люди просто стояли и плакали, не находя слов, чтобы описать свои эмоции.

Фото - Ромашкина Ирина.

Около гроба можно было заметить бабушку убитой Настеньки. Женщина недавно побывала на передаче Малахова, а сегодня стояла с каменным лицом – просто не осталось сил на слезы и рыдания. Сейчас она надеется на правосудие: чтобы убийца ее внучки получил самое строгое наказание.

– Я бы ему глаза выколола. Когда узнала, что его поймали, меня всю колотило, - горько проронила она.

Пришел на печальную церемонию и отец девочки: правда, ему стало плохо и его быстро увели, видимо, сразу отправив на кладбище. А вот мама в прощальном зале так и не появилась: она и при жизни девочки не принимала никакого участия в ее судьбе. Возможно, она также сразу отправилась к могиле.

Фото - Ромашкина Ирина.

Родственники просили не снимать видео в самом помещении. В организации всей церемонии помогали волонтеры: они собирали цветы, чтобы увезти их на кладбище. Не обошлось, к сожалению, без зевак. В какой-то момент женщины, стоявшие рядом с бабушкой Насти, начали не стесняясь обсуждать обстоятельства ее гибели. К сожалению такта, чтобы понять недопустимость такого поведения, им не хватило, так что другим родственникам пришлось вмешаться и попросить их замолчать.

После часового прощания закрытый гроб с малышкой отнесли в катафалк: в последний путь девочка отправилась на огромном черном автомобиле. Родственников отвезли на Червишеское кладбище на двух автобусах, еще один выделили под цветы и венки: от безутешного отца, от братьев и сестер, от волонтеров, которых недавно за самоотверженный труд поблагодарил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Посторонних людей на похороны не пустили, само кладбище оцепили силовики задолго до прибытия траурной процессии. Родственники Насти пожелали, чтобы у могилы любимой дочки и внучки их оставили одних.

В это время в соседнем Ялуторовске прошла акция в память о погибшей Насте. Люди на площади выпустили в небо белые шары.

Фото - Ромашкина Ирина.

После прощания жители города расходились по домам: забыть трагедию они смогут еще не скоро. Сейчас появилась информация, что мать и отца убитой девочки хотят лишить родительских прав, забрав в детский до брата-близнеца погибшей и ее старших сестер. Сейчас волонтеры нашли юристов для одной из сестер – Татьяны которая хочет оформить над братом и сестрой опекунство. Предполагается, что жить дети будут у бабушки – сестры и брат очень любят друг друга и дружны между собой.

На кладбище людей было уже не так много, как в ритуальном зале. У могилы стояли родственники, у которых уже даже не осталось сил на слезы, тихо переговаривались между собой волонтеры. Случайные люди стояли поодаль, только изредка кто-то подходил и клал на могилу цветы или еще одну игрушку. На кресте,где позже появится фото девочки, так и не выбили дату ее смерти. Следователи говорят, что погибла она в первый же день после пропажи, 30 июня. Но всем хочется верить, что девочка была жива гораздо дольше.

Фото - Ромашкина Ирина.

«Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что подозреваемого в убийстве Насти Муравьевой Виталия Бережного задержали 25 августа. Сорокалетний уроженец города Нягани ХМАО-Югры, бывший сотрудник полиции, окончил школу № 3 в городе Сургуте в 1998 году, в начале нулевых служил в Асбесте, позже работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной – вот что известно о Бережном.

Следователи говорят, что ДНК югорчанина совпала с образцами, изъятыми на теле малышки. К такому выводу пришли специалисты ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу. В преступлении Виталий Бережной сознался, однако ранее отказался давать показания с использованием детектора лжи. Накануне его отправили в СИЗО на два месяца – до 25 октября.

Смотреть видеосюжет В Тюмени похоронили убитую экс-полицейским 8-летнюю Настю Муравьеву.

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