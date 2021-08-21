Тюменские родители с Лесобазы просят губернатора установить камеры видеонаблюдения

Тюменские родители просят губернатора установить камеры видеонаблюдения Фото: Татьяна Коркина

Тюменские родители, потрясённые последними новостями о погибшей девочке Насте Муравьевой, опасаются за жизнь своих детей. Мамы с Лесобазы просят губернатора установить камеры видеонаблюдения.

Напуганные женщины готовят письменное обращение к губернатору, главе города и полпреду, в котором просят установить уличные камеры видеонаблюдения на Лесобазе, Войновке и в районе МЖК на улице Олимпийской. Недавно стало известно, что по заявке властей в Тюмени появится 79 камер с функцией распознавания лица, на эти цели выделят более 11,4 млн рублей. Но их установят только в центре города. Видеокамеры появятся у Тюменского технопарка, у сквера Сибирский, у здания облдумы, на площади 400-летия Тюмени и на нескольких гостевых улицах областного центра.

Напомним, по последним данным из правоохранительных органов, девочку нашли в кустах возле заправки. Руки малышки были связаны электрическим проводом, а её рот заклеен скотчем. В пакете, в котором находился труп пропавшей школьницы, лежали её вещи. Расследование продолжается.