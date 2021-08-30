«24 года в моей родной Тюмени происходят страшные вещи»: Алена Водонаева высказалась о пропадающих тюменских детях

Водонаева уверена, расследованием дел о пропажах тюменских детей занялись только сейчас неслучайно Фото: YouTube

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева высказалась о пропадающих в Тюмени детях. Звезда уверена, расследованием дел о пропаже тюменских детей начали активно заниматься только сейчас, через 25 лет с момента первого исчезновения ребенка, неслучайно. Она называет силовиков «бестолочами в погонах», считая, что почти за четверть века хотя бы кого-нибудь из детей можно было найти. Об этом она рассказала в видео на своем YouTube-канале.

- Один за другим пропадают дети. С 1997-гогода в Тюмени пропало в общей сложности 10 мальчиков и 10 девочек. Я хорошо помню, как в конце 90-ых вся Тюмень искала 13-летнюю Иру Касьянову. Она была второй после двухлетнего мальчика, пропавшего без вести. С тех пор, в области исчезли еще 8 детей, последняя из которых Настя Муравьева, - начала рассказ в своем видеообращении уроженка Тюмени.

Позже телезвезда особенно заостряет внимание на истории с той самой последней жертвой - 11-летней Настей Муравьевой, убитой и изнасилованной школьнице, тело которой нашли в камышах в неблагополучном районе Лесобазе. Водонаева уверена, убийца Настеньки – бывший полицейский и человек с педагогическим образованием Виталий Бережной не может иметь отношения к пропаже остальных тюменских детей, ведь он переехал в Тюмень только в 2015 году.

Светская львица поражена тем, что почти четверть века понадобилось силовикам, чтобы найти тело хотя бы одного пропавшего ребенка.

- 25 лет в области орудует маньяк, и, скорее всего, не один. И все это время полицейские тупо ждут «с моря погоды», пока преступники сами попадутся в их цепкие лапы, - высказывается теледива.

Она также считает странным, что внезапно и только спустя 24 года Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на то, что тюменские силовики не справляются с задачей разобраться в делах о пропадающих тюменских детях. Водонаева задается вопросом: «Почему только сейчас? Почему столько лет нужно было, чтобы осознать, что среди армии следователей и полицейских так много бестолочей?». Звезда также сетует на то, почему эту тему предали широкой огласке только сейчас, упоминая недавний эфир Андрея Малахова, посвященный исчезнувшим тюменским детям.

Алена Водонаева все же находит ответ на эти вопросы. Звезда уверена, все это было сделано именно сейчас с целью объединить людей против несправедливости и дать им ощущение победы.

Напомним, в Тюмени на протяжении 20 лет пропадают дети. О судьбах малышей ничего не известно, кроме одной – пропавшей девочки Насти Муравьевой, тело которой нашли в кустах обмотанным скотчем и проводом. Позже подозреваемого в убийстве поймали. Им оказался 40-летний Виталий Бережной, уроженец города Нягани ХМАО-Югры, бывший сотрудник полиции.

30 июля, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, Бережной встретил Настеньку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Пока полтора месяца Настю искали, тело крошки убийца хранил в холодильнике. Бережной работал сборщиком мебели, точнее, официально он был безработным, как выяснилось в суде. На работе он взял коробку от бытовой техники, в которую упаковал тело девочки и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом жертвы на берегу озера Оброчное, в 2 км от дома девочки, где труп задушенной малышки нашли работники местной заправки 19 августа.

Силовики задержали убийцу девочки 25 августа, на допросе он сознался, что изнасиловал и убил крошку. Задержанный 40-летний уроженец Сургута, сгубивший жизнь восьмилетней малышки Насти Муравьёвой, будет два месяца ждать суда в СИЗО. Так постановил Ленинский районный суд города Тюмени. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что убийца восьмилетней Насти Муравьевой ответит по всей строгости закона.

– Исчезновение человека, тем более ребенка, – всегда чрезвычайное происшествие. В розыске Насти активное участие приняли представители поисковых отрядов, соседи семьи и жители разных районов города. Все они – неравнодушные люди, небезразличные к чужой беде, готовые откликнуться на зов помощи. Искренне благодарен всем добровольцам, которые, не считаясь с личным временем, помогали искать ребёнка, пытаясь найти хоть малейшую зацепку. Несмотря на отчаянный труд каждого добровольца, увы, спасти Настю не удалось: ребенок погиб от рук преступника, – заключил глава ведомства.

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