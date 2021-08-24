«Где деньги?»: Алёна Водонаева вручила сыну необычный подарок на день рождения

Алёна Водонаева вручила сыну необычный подарок на день рождения. Фото - alenavodonaeva.

Алёна Водонаева вчера забыла о своих проблемах со здоровьем и, видно по всему, очень весело отпраздновала день рождения своего сына Богдана, которому 23 августа стукнуло 11 лет. Тюменская звезда ранее не раз отмечала, что это день – любимый в году.

«С днём рождения, мой котик @bogdanmalakeev. Будь здоров, счастлив, успешен и реализован. Моя любовь и мое сердце», – ласково написала пожелания своему отпрыску 39-летняя светская львица.

Фото - alenavodonaeva.

Ребенку вручили огромную открытку, в которой он должен был (по его мнению) найти деньги, но их там не оказалось. Тогда он шутя накинулся на стоящего в кадре мужчину со словами: «Где деньги, Лебовски?» (фраза из знаменитого фильма братьев Коэнов «Большой Лебовски». – Прим. ред.).

«Всё, что нужно знать о нашей семье. Классный подарок на день рождения! П. С. Деньги нашли в машине», – пояснила Алена.

«Пусть растет хорошим и умненьким, как ты, он у тебя очень красивый»; «Пусть у него будет все так, как ты мечтаешь»; «Котик один из лучших мальчиков. Буду надеяться, что он будет нашим женихом»; «Счастья вашей семье! Богдану здоровья и всех радостей жизни!» – такие пожелания оставили под постом в Instagram многочисленные подписчики бывшей участницы «Дома-2».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Алена Водонаева проходит реабилитацию в одной из российских клиник после приступов панических атак. Тюменская модель поделилась с подписчиками радостными новостями о своем здоровье. Она уверяет, что стала совсем другим человеком.

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