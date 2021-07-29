«Я стала другим человеком»: Алена Водонаева проходит реабилитацию после приступов панических атак

Алена Водонаева проходит реабилитацию после приступов панических атак. Фото - alenavodonaeva.

Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева проходит реабилитацию в одной из российских клиник после приступов панических атак. Тюменская модель поделилась с подписчиками радостными новостями о своем здоровье, она уверяет, что стала совсем другим человеком.

Фото - alenavodonaeva.

«Приехать сюда на реабилитацию было лучшим решением. Я нахожусь здесь на программе «Антистресс» и каждый день чувствую то, что эта программа работает. Даже моя мама заметила, что я стала другим человеком. Я была и в Карловых Варах на оздоровительной программе, и Баден-Баден посещала, да и во многих санаториях в России я тоже бывала. Но это лучшее. Конечно, все сюда в основном приезжают на программы «стройности», детокс и всё такое, и мало кто рассказывает про «Антистресс», поэтому я рассказываю. Если у вас большой бизнес, большой груз ответственности, если вы живете в мегаполисе, в гонке, в стрессе и в ураганах событий, то тут для вас будет лучшая перезагрузка. Не хочется отсюда уезжать. И вернуться в этот лес и уютные кабинеты, залы и корпуса, ставшие родными, хочется обязательно», – рассказала Водонаева своим поклонникам.

Фото - alenavodonaeva.

Подписчики, конечно, порадовались за Алену, вот только попросили, чтобы кто-нибудь все же отобрал у нее телефон, чтобы она наконец полноценно отдохнула. А другие пожелали найти ей мужчину, который бы подставил свое сильное плечо: «От души желаю встретить своё счастье». Кстати, выяснилось, что дива отдыхает в Карелии вместе со своей мамой.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменская знаменитость Алёна Водонаева попала в больницу после транзисторной ишемической атаки. Светская львица в Instagram рассказала поклонникам об ужасном состоянии, которое она пережила несколько дней назад.

«Ты можешь просто себя поберечь? Реально?! Не нервничать, не переживать, спать, нормально есть, не создавать стрессовых ситуаций. Это всё очень серьезно! Пожалуйста! Ты же мама и дочь. За тебя есть кому сильно волноваться!» – писала ей тогда комик Катя Варнава.

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