«Чудовищная жуть»: Алёна Водонаева поведала страшную историю появления красного пятнышка в глазу

Алёна Водонаева поведала жуткую историю появления красного пятнышка в глазу. Фото из "Инстаграм" героини публикации.

Тюменская модель, автор двух книг Алёна Водонаева рассказала в «Инстаграме» жуткую историю появления красного пятнышка в глазу. Одна из подписчиц бывшей участницы «Дома-2» предположила, что это у нее от усталости, но Алёна поведала, что капилляр лопнул от нервов, начав свой рассказ словами: «Было мне 12 лет…»

– Тюмень. Улица 30 лет Победы. Мне 12, моей подруге-соседке 13. У нас были квартиры рядом, в одном общем смежном тамбуре – раньше так делали, не знаю, как сейчас. В одну ночь случилось страшное, зверское убийство. Прямо за стенкой моей комнаты. Ничего слышно не было вообще, все узнали только утром. Два трупа девочек – Таня была с подругой. Их избили, изнасиловали и утопили в ванной. Два тела было обнаружено там. Страшное преступление. Убийц нашли через месяц, – рассказала модель.

По словам Водонаевой, один из преступников, двоюродный брат убитой подруги, был на похоронах, стоял рядом с ней у гроба.

– Его вычислили по обрезу. В ту ночь они украли ружье, сделали из него обрез, и через три недели ограбили ларек. Их вычислили по номеру обреза. Чудовищная жуть, вот у меня под носом она и произошла. Я утром, уходя в школу, заметила дверь в их квартиру приоткрытой…, – так завершила свой рассказ Алёна.

Одна из подписчиц экс-участницы шоу «Дом-2» отметила, что помнит эту историю: «Я в 27-й школе училась, мы все знали об этом. Ужасно, просто ужасно».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Алёна Водонаева дала откровенное интервью ведущей youtube-шоу «Алёна блин» Алёне Блин. Звезда рассказала всё о причинах своего развода со вторым мужем, об отношениях с сыном и о походах по дорогим магазинам.