Алёна Водонаева откровенно рассказала о муже-неудачнике, молодом любовнике и о сыне, которому покупает мужские журналы

Известная тюменская модель, экс-участница «Дома-2», автор двух книг Алёна Водонаева дала откровенное интервью ведущей youtube-шоу «Алёна блин»… Алёне Блин. Звезда рассказала всё о причинах своего развода со вторым мужем, отношениях с сыном и походах по дорогим магазинам.

О шоу и первом муже

Клеймо, прицепившееся к девушке после участия в «Доме-2» и после других, менее известных, проектов девушку не пугают. По словам Алёны, всеми своими шоу и проектами она гордится и имеет «своё мнение по поводу мужчин, которые смотрят на девушек в реалити-шоу».

- Мой первый муж, один из достойнейших мужчин, от которого я родила ребёнка, не смотрит никакие реалити-шоу. Он не знает, что такое «Дом-2» и «Каникулы в Мексике», которые я вела. Нормальные мужики не смотрят реалити-шоу, у нормального мужика даже «Инстаграма» не должно быть. Так же, как у моего первого мужа.

Алёна рассказала, что после расставания с первым мужем они ещё четыре года были любовниками. По её словам, она очень многое равняет по Алексею, и очень мало мужчин могут «дотянуть до уровня его интеллекта».

- Я ему завтрак, обед и ужин готовила. Это был единственный мужик, для которого я всё делала. Я его любила, как никого! – откровенничает экс-тюменка. – Даже после развода он занимает в моём сердце какое-то особенное место. Он – моя семья.

Алёна с первым мужем. Фото: скриншот

О втором муже

Со вторым мужем складывалось не всё так радужно. Алёна рассказала, что у неё есть «косяк приукрашивать мужиков», и это она проделывала с Алексеем. По словам девушки, в момент знакомства её поразило, что человек может быть настолько добрым и открытым.

- Что у Лёшки не отнять, это его доброта и порядочность. Но хороший человек – это не профессия и не качества, которыми должен обладать мужчина. Я хочу надёжное плечо, я хочу боевого товарища, который не заставит меня решать вопросы, сколько заплатить за квартиру, - признаётся экс-«домушница». – Он многое мне обещал. Когда тебе говорят: «Малышка, всё будет хорошо», малышка идёт. Я была уверена, что у нас не возникнет финансовых вопросов, но увы. Мы даже в разные магазины ходили: я – в нормальный, а он – в дешёвый. Продукты-то, говорит, везде одинаковые.

Водонаева призналась, что «много сделала в жизни, чтобы чистить зубы хорошей пастой, мыть голову хорошим шампунем и стирать дорогие вещи дорогим стиральным порошком в дорогущей стиральной машине».

Алёна со вторым мужем. Фото: скриншот

О любовнике

Сейчас в жизни Алёны есть молодой человек, который на 15 лет младше. Он зарабатывает в разы меньше неё, но приносит «цветочки и вкусняшки». Однако замуж за юнца, у которого нет денег, не пойдётю

– Если человек будет зарабатывать меньше, чем я, будет со скупой душой и у него не будет стремления жить хорошо, я не выйду за него. Я слишком взрослая женщина, чтобы надевать розовые очки. Может, я полюблю пенсионера, надо уже попробовать что-то новенькое, - говорит Алёна в интервью каналу Super.ru

Кстати, после того, как она развелась, к ней постоянно липнут 22-23-летние парни. По признанию девушки, после развода у неё не было ни одного взрослого мужчины.

Интервью Алёны Водонаевой. Фото: скриншот

О сыне

Читатели, наверное, знают, что Алёна часто публикует фотографии своего сына, Богдана. Однако, по мнению девушки, она считает себя и хорошей, и плохой матерью.

- У меня есть традиция его укладывать спать в 9 часов вечера. Он уснул – я пошла заниматься своими делами, это я хорошая мать. Плохая мать – когда я не могу приехать домой и уложить его спать, но такое бывает редко. С возрастом я понимаю, что нельзя быть такой импульсивной. Я хоть и не поднимаю на него руку, но есть такое, что я могу сильно отругать. Сейчас я стараюсь не ругать, а договориться с ним.

Водонаева рассказала, что раньше он часто спрашивал, почему она развелась с отцом и с Лёшей (вторым мужем). С последним он был в очень хороших отношениях.

- Когда я приняла решение развестись, он спросил: «Почему? Мы же его так любим!». Я ему говорю, ты с ним дружи, но меня, как мужчина, он не устраивает. Я ему перечислила основные моменты и сказала, каких ошибок не нужно повторять, чтобы быть нормальным мужчиной. Я своего сына воспитываю нормальным, адекватным мужиком и рассказываю ему всё, что мне не нравится в мужчинах, чтобы он мотал себе это на ус.

По словам Алёны, она не раз покупала девятилетнему Богдану мужские журналы (Playboy, Maxim). Девушка не считает, что такой «глянец» «читать» парню рано – в таком же возрасте «литературу» почитывал её брат, Станислав Водонаев.

- Не вижу никакой связи с голыми сиськами, на которые парень посмотрит в девять лет, и с его будущим, - заключила Алёна.