«Нарушение речи, руки-ноги не слушаются»: Алёна Водонаева попала в больницу после ишемической атаки

Алёна Водонаева попала в больницу после ишемической атаки. Фото - alenavodonaeva .

Тюменская знаменитость Алёна Водонаева попала в больницу после транзисторной ишемической атаки. Светская львица в Instagram рассказала поклонникам об ужасном состоянии, которое она пережила несколько дней назад.

Фото - alenavodonaeva.

«Суббота. 11.06. Питер. Мы рано проснулись, чтобы прогуляться в Таврическом саду, и отправились завтракать. Потом я на час зашла к друзьям, увидеться, поболтать и попить чай на их террасе с роскошным видом на Петербург и Кресты. После обеда я уже была в нашем отеле, переоделась в красивое платье и ждала такси, сидя во дворике отеля. Оля была рядом со мной. Ну а дальше #НаХолодномПолу...», – пишет на своей странице в социальной сети дива.

По ее словам, она, потеряв сознание, упала в обморок, сотрудник отеля помог дотащить ее в номер, где ее положили на кровать и вызвали скорую помощь. У Алены было нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушались.

Фото - alenavodonaeva.

«Скорая приехала через 40 минут. В тот момент это казалось вечностью. В последнее время я достаточно осведомлена в вопросах ишемических и геморрагических инсультов, глубоко изучаю эту тему, и, конечно, я поняла по симптомам, что со мной. Когда приехала скорая, моя речь уже восстановилась и жар спал. Они подумали, что у меня просто упало давление, бахнули мне физраствор и уехали. А ещё, уходя, спросили не лесбиянки ли мы с Олей, извинившись за такой бестактный вопрос. Петербург – культурная столица как никак», – рассказывает подписчикам Водонаева.

Светская львица отмечает, что в этот же вечер они покинули отель и через четыре часа были в Москве. В Москве ей снова вызвали скорую и после обследования поставили диагноз «транзиторная ишемическая атака».

«Сейчас я лежу в стационаре хорошей больницы. В данный момент буду смотреть мультик «Коралина в стране кошмаров», пить чай и спать. Люблю вас. Следите за своим здоровьем!» – желает поклонникам Алена.

Фото - alenavodonaeva.

«Ты можешь просто себя поберечь? Реально?! Не нервничать, не переживать, спать, нормально есть, не создавать стрессовых ситуаций. Это всё очень серьезно! Пожалуйста! Ты же мама и дочь. За тебя есть кому сильно волноваться!» – ответила ей под постом комик Катя Варнава.

К ней присоединяются и незвездные подписчики Алены: «Скорейшего выздоровления Вам. Нашей стране нужны такие умные, образованные люди, не боящиеся высказывать свою точку зрения. И берегите себя! Помните, что Вы у себя одна. Я помню ваши сториз перед поездкой, вся в делах и заботах. Нельзя так».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пренеприятная история произошла на днях со светской львицей Аленой Водонаевой. Она пришла на могилу режиссера Алексея Балабанова, которая находится на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. Всё бы ничего, да вот одеяние Алены не понравилось многим ее подписчикам. Они жестко захейтили экс-участницу «Дома-2», один даже заявил: «Похожа на мумию, сама – кожа и кости в траурных одеждах».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водонаева устроила пикантную фотосессию в Лос-Анджелесе рядом с роскошным авто

Модель и телеведущая из Тюмени отпраздновала день рождения вместе с сыном (подробнее)

«С кладбища вернулась?»: Водонаева шокировала фанатов откровенным нарядом в церкви (подробнее)