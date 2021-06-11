«Ради хайпа готова раздеться»: подписчики захейтили Водонаеву, пришедшую на могилу Балабанова в откровенном наряде

Подписчики захейтили Водонаеву, пришедшую на могилу Балабанова в откровенном наряде. Фото - alenavodonaeva.

Пренеприятная история произошла на днях со светской львицей Аленой Водонаевой. Она пришла на могилу режиссера Алексея Балабанова, которая находится на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. Все бы ничего, да вот одеяние Алены не понравилось многим ее подписчикам. Они жестко захейтили экс-участницу «Дома-2», один даже заявил: «Похожа на мумию, сама – кожа и кости в траурных одеждах».

Фото - alenavodonaeva.

«Почтили гения памятью», – так подписала свой очередной пост в Instagram тюменская знаменитость. На фото видно, как Алена сидит у могилы Балабанова в черном платье с лямками, ее грудь буквально выпирает из него. На голове – черный платок, на ногах – такие же траурные колготки.

У подписчиков дивы рассудок помутнел после увиденного. Многие вообще не поняли, зачем фотографироваться на кладбище, да еще и в таком наряде. «Даже не ожидала от разумной Алёны такого перформанса»; «Вы выглядите комично, неужели не понимаете?»; «Вид как будто не все дома», – подобными комментариями засыпали звезду ее поклонники.

Одна из них даже решилась на целую тираду в адрес Алены:

– Думала пройти мимо, но не смогла. Прости. Слушаю тебя, и ты мне очень нравишься как ведущая, ты интересная и умная. Но не понимаю, зачем такой стиль одежды на кладбище? Не в тему и не по причине фото – ладно, их делают на кладбище и при похоронах. Ты как-то заигралась в ведьму. В тебе нет радости, огня. Ты его пытаешься создать за счет антуража. Не нравится мне это.

Фото - alenavodonaeva.

Однако не все разочаровались в выборе наряда. Многие мужчины встали на сторону «львицы»: «Балабанов, как истинный мужик заценил бы»; «да в Праге кладбище как музей, вход платный, фоткаются все и таких кладбищ полным полно. Туристы ходят в чем попало и норм»; «Не понимаю, почему столько комментариев о неуместности наряда. Люди, успокойтесь, уже давно все одеваются, как хотят, а дресс-кода на кладбищах не существует».

Алена в свою очередь ответила, что считает ограниченными людьми тех, кто мог ее, одетую в такое платье, понять неправильно. Она призналась, что в тот день было очень жарко, и ей пришлось снять на кладбище кардиган. И вообще: «Вас спросить забыла, в чем мне по кладбищу гулять!». После она разоткровенничалась и сообщила, что ее любимый фильм Алексея Балабанова – «Груз 200».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Алена Водонаева разоткровенничалась на своей страничке в «Инстаграм» после случая в Ростовской области, где педагог на глазах у учеников умыла школьницу, которая пришла на уроки накрашенной. Светская львица сообщила, что ее тоже гнобили и унижали учителя, поэтому она ненавидела учебное заведение, которое посещала, а именно школу № 27 города Тюмени.

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