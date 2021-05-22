«Учительница говорила мне, что я тупая». Алена Водонаева вспомнила унижения в тюменской школе

Алена Водонаева вспомнила унижения в тюменской школе. Фото - alenavodonaeva.

Алена Водонаева разоткровенничалась на своей страничке в «Инстаграм» после случая в Ростовской области, где педагог на глазах у учеников умыла школьницу, которая пришла на уроки накрашенной. Светская львица сообщила, что ее тоже гнобили и унижали учителя, поэтому она ненавидела учебное заведение, которое посещала, – а именно школу №27 города Тюмени.

– Учительница по английскому один раз подвела меня к раковине в столовой и начала умывать, думая, что мои чёрные от природы ресницы и брови я накрасила. Один раз она сказала мне, что я выгляжу, как ночная бабочка (отредактировано редакцией), за то, что я пришла в длинном чёрном закрытом платье в пол, у которого был разрез до колена. Учительница по географии при всем классе выкидывала мой рюкзак с учебниками в коридор и выгоняла меня с уроков. Учительница по математике говорила мне, что я тупая и ничего не добьюсь в жизни, – рассказала Водонаева.

По словам Алены, любила она только русский язык и литературу и, соответственно, педагога по этим предметам Ольгу Тишкину. Она всегда хвалила ее сочинения, и тоже любила, не замечая множества ошибок.

– В детстве я много болела, месяц осенью и месяц весной я лежала в больнице. Во 2-ой городской. Естественно, я очень много пропускала и сильно отставала от школьной программы. Год была на домашнем обучении, от этого очень выпала из учебной жизни. Столько пропуская, невозможно было учиться хотя бы хорошо. А с давлением и унижениями, которые на меня бесконечно оказывали, не было и желания. В универе я училась хорошо, с радостью и счастьем. Это просто к слову о том, что я «тупая». Диплом ТГУ я защитила на «5», – хвастается экс-участница «Дома-2».

Кроме того, она поведала, что у нее были мысли о суициде – но только мысли, так как она всегда была сильным человеком и деструктивные мысли гнала от себя.

– Когда я вижу вот такую чепуху (отредактировано редакцией), как на видео из Ростовской области, мне хочется окунуть башкой в унитаз таких учителей. Таких, которые унижают и обижают детей. Нам предлагают составить списки «опасных подростков, а вот реестр психически нездоровых учителей составлять никто не планирует, – возмущается Алена.

"Какая жесть!!!! - пишут подписчики Водонаевой, успокаивая ее. - Захотелось обнять ту маленькую Алену. Это хорошо, что у Вас семья хорошая, полноценная, мама просто золотая. А если и дома все неблагополучно?!! Куда бедному ребёнку приклонить голову? А я все думала, что же так закалило Ваш характер, если дома такая тёплая атмосфера была?!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гадюка соскучилась по родному болоту»: Алёна Водонаева хочет вернуться в Тюмень

Ностальгия по Сибири: Водонаева поделилась архивными фото 20-летней давности (подробнее)