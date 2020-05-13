«Гадюка соскучилась по родному болоту»: Алёна Водонаева хочет вернуться в Тюмень
Популярная телеведущая и блогерша Алёна Водонаева родом из Тюмени и хочет показать сыну Богдану малую родину. Об этом она сообщила подписчикам в своем Instagram.
– Очень давно я не была в родном городе. Почти полжизни я живу в Москве, которая стала домом и местом, которое выбрала я. Я всегда знала, что перееду в столицу из нашего холодного городка. Если вы никогда не были в Тюмени, это Западная Сибирь нашей Родины. Зимой ваши ресницы могут легко покрыться инеем, а летом вас так искусают комары, что все остальное в жизни покажется детским садом, – вспомнилось Водонаевой. – Может показаться, что гадюка соскучилась по родному болоту. Может быть, это действительно так. Я бы хотела приехать на недельку, показать Богдану все места моего детства. Надо будет осуществить этот план.
Она призналась, что последний раз была в Тюмени в ноябре 2009-го. Приехала в гости к родственникам тогда еще с первым мужем.
– Я беременная сыном гостила у любимой тётушки. С друзьями и одногруппниками тогда даже не встретилась, так как меня все время мутило и я хотела спать, – рассказала телезвезда.
Подписчики обрадовались ностальгии Алёны и ждут ее на родине. Скриншот со страницы Алёны Водонаевой в Instagram
Алёна запостила у себя в Instagram серию фотографий 20-летней давности, с фотосессии в Тюмени. В «карусели» она совсем юная, 16-летняя: уже тогда Водонаева расцвела женской красотой. Снимал девушку известный тюменский фотограф Сергей Куликов.
– Сергей, я считаю, что мы должны повторить эту фотосессию. Тюмень, лето, мне 16, почти 17, – обратилась она к товарищу.
В комментариях друг ответил Алёне взаимностью.
– Да, Алёна, я с удовольствием! Мы повторим эту фотосессию. И, если мне не изменяет память, это было ровно 20 лет назад в такие же майские праздники! – дополнил он.
Водонаева хочет повторить фотосессию 20-летней давности. Скриншот со страницы Алёны Водонаевой в Instagram
Подписчики и земляки Водонаевой с воодушевлением отозвались на идею Алёны посетить родной город. Многие уверяют теледиву, что она не узнает Тюмень.
– В Тюмени сейчас живется комфортно, спим с окнами нараспашку, вообще комаров нет, – прокомментировал один из подписчиков. – А вот зимой до сих пор промозгло из-за высокой влажности. Вообще, по мне, это один из самых комфортных для проживания городов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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