«Рожают либо богачи, либо быдло»: тюменка Алена Водонаева резко высказалась против запрета абортов

Тюменка Алёна Водонаева вновь взорвала интернет-пространство очередным постом. В нем экс-участница телепроекта «Дом-2», журналистка и телеведущая оправдывает слова бывшей чиновницы Ольги Гладских, которая произнесла знаменитую фразу «Государство вас не просило рожать». Алёна выступает против запрета на аборты.

«Знатно бомбало»

Поводом для написания длинного перла от Водонаевой послужило решение Минздрава России в качестве эксперимента запретить частным клиникам Самарской области проводить аборты.

«Меня тут знатно бомбануло. Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. «Государство вас не просило рожать», – говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права», – пишет телеведущая.

Алёна заявляет: мы живем в нищей и жадной стране, а потому, если нет уверенности в том, что вы сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Она даже представить не может, как умудряются выживать семьи, в которых воспитываются больше двух детей при среднестатистических зарплатах родителей.

Пост прокомментировали более 2,5 человек. Фото с Инстаграм Алены Водонаевой

«В провале демографии виноваты политики»

Досталось от скандальной тюменки и политикам. Алена рассказала о любви к России и тут же обвинила народных избранников в недальновидных законах.

«…А еще мне нравятся отговорки наших политиков: то демографическая яма у них была, то гей-пропаганда всё испортила, а теперь появилась еще одна причина вымирания россиян – закон о домашнем насилии. Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами. Я больше не верю, что «завтра» будет лучше, хотя желаю для своей страны лучшего и очень люблю землю, на которой я родилась», – делится мыслями инстадива.

«Прошлась» Водонаева и по семьям, в которых воспитывается больше одного ребенка.

«В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России – это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в «Пятерочке» баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания по……..ся. Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? Девочки, которые меня читают, судя по статистике моего профиля, вы и есть главный «материнский фонд» нашей страны. Так вот, не слушайте рекомендации», – завершает свое послание подписчикам блогер и экс-участница «Дома-2».

Экс-чиновница Ольга Глацких. Скрин с видео

Поддерживают многие

Сама Алёна занимается воспитанием 9-летнего сына Богдана, которого она родила в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. По всей видимости, рожать еще одного ребенка она не планирует.

На пост Водонаевой бурно отреагировали подписчики, большинство из которых поддерживают ее мнение.

«Алён, согласна с вами на все 100%! Родить, чтобы просто родить, – это дичь. Есть такая фраза «Бог дал ребёнка, даст и на ребёнка» – ничего глупее не слышала. Жить в нищете, но «зато у меня ребёнок есть». А что ты можешь дать этому ребёнку?» – отмечает подписчица Анастасия.

«Алена, спасибо, что не @сыте поднимать эти темы! Люди живут пипец как плохо», – согласна с инстазвездой Анна.

«Полностью поддерживаю. А ещё эти нарожавшие по 3-4 ребёнка потом ноют, от государства что-то требуют, жалуются на своих родителей, что бабушки нам не помогают. А с …. ли вам кто-то должен помогать? Это ваши дети, это ваш осознанный шаг и только ваша ответственность. Вам никто и ничего не должен!» – разделяет мнение Водонаевой Елена.

В большинстве комментариев фолловеры поддерживают знаменитую тюменку. Но есть и те, кто считает, что рожать или нет – право и выбор каждого человека.

«Рожать теперь только при условии наличия квартиры, денег на МГУ и айфоны? Что за бред?», «Рожают богачи или быдло… А к какой категории, Алена, ты относишься?», «Наши среднестатистические семьи часто счастливее этой «прогрессивной» мылыонерши», – пишут несогласные.

Излияния Водонаевой пролайкали почти 27 тысяч подписчиков, более 2,5 тысячи людей выразили свое мнение под постом.

Пожалуй, самую здравую мысль внесла одна фанатка Алены.

«Не надо делать аборты. Предохраняйтесь! 21-й век на дворе», – пишет Инга Матвеева.