2020-04-01T15:33:00+03:00
Политика

«Бабам спуску давать нельзя»: Водонаева шокирована тем, как её сын сурово относится к женщинам

Телеведущая проводит время дома с Богданом [видео]
Алена Кульмухаметова
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«Не давайте бабе спуску»: Алёна Водонаева удивлена откуда в ее сыне столько сексизма. Фото с "Инстаграм" Алёны Водонаевой«Не давайте бабе спуску»: Алёна Водонаева удивлена откуда в ее сыне столько сексизма. Фото с "Инстаграм" Алёны Водонаевой
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Неделя самоизоляции тяжко даётся уроженке Тюмени, телеведущей, экс-участнице телепроекта «Дом-2» и просто маме Алёне Водонаевой. Она уже примерила все наряды, отдохнула, наигралась с сыном и, устав от безделья, спросила у своих подписчиков в «Инстаграме»:

– Когда не можешь больше есть и играть. Мамы мальчиков, вы там как? Все дома? – ждет ответа инстаблогер.

Поклонники яркой Алёны не заставили себя ждать и ответили, что сходят с ума с детьми дома.

«Два мальчика. Держусь!», «Мама двух мальчиков. До обращения к психиатру один шаг», «Мама двух пацанов. Плюсую», «Мама двух девочек – ситуация та же», «Сижу дома. Вчера закрылась от своего мальчика на балконе, сказала, что буду разбирать пыльные завалы, чтоб не лез. А я просто сидела там и отдыхала» – делятся семейными секретами женщины.

На вопрос Алёны ответила даже Елена Ваенга:

– Дома, – пишет певица в комментариях.

Водонаева ответила Елене, что та поступает абсолютно правильно, не подвергая опасности ни себя, ни окружающих:

– Правильно. Хотя в разумности вашего семейства я ни на минуту не сомневалась, – написала тюменка.

Пару дней назад телеведущая поделилась фото, где предстала с ярко-красными ногтями, фиолетовыми волосами и в нежной белой блузе в редкий черный горошек. И при этом у Алёны на лице не было ни капли макияжа. Новое перевоплощение сразу же оценили фанаты.

– Косплей Йенифер из нового Ведьмака, – пишет знаток.

alenavodonaevaalenavodonaeva
Несколько секунд сексизма в этот холодный вторник Не знаю откуда это в Богдане, но я над этим работаю Хотя нет, конечно же я знаю откуда это А кто помнит год назад 8 Марта, видео в моей ленте ( я репостну сейчас в сторис ) , где мой сын говорит, что: один учёный доказал, что у женщин мозгов гораздо, гораздо меньше чем у мужчин ? ( привет Протоиерей Смирнов ) А что ваши дети до 10-ти говорят о взаимоотношении полов? ( 8.03.20 )
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Водонаева же так веселит сына Богдана. Молодая мама в шоке от того, насколько сурово ее сын относится к женщинам. Ещё 8 марта мальчик заявил, что бабам спуску давать нельзя.

– Несколько секунд сексизма в этот холодный вторник. Не знаю, откуда это в Богдане, но я над этим работаю. Хотя нет, конечно же, я знаю, откуда это. А кто помнит год назад 8 Марта, видео в моей ленте, где мой сын говорит, что «один учёный доказал, что у женщин мозгов гораздо, гораздо меньше чем у мужчин»? (привет, Протоиерей Смирнов ). А что ваши дети до 10 говорят о взаимоотношении полов? – задается вопросом Алёна.

Недоброжелатели Водонаевой не заставили себя ждать, пытаясь поддеть звезду.

«Бабе* ... потом будет Тёлке... и по накатанной. Отличное поколение растёт», «Представляю, что он начнет говорить после просмотра твоей бурной молодости в Доме-2, а хотя, наверно, нет – он тебя там не узнает» – оставляют они злобные комментарии. Сама Алёна на дерзкие выпады никак не отреагировала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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