Водонаева устроила пикантную фотосессию в Лос-Анджелесе рядом с роскошным авто

Избавившись от брачных оков, известная модель из Тюмени, телеведущая, экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева укатила в Калифорнию (США). Вместе со своим сыном Богданом девушка находится в Лос-Анджелесе, где приводит в порядок мысли, наслаждается тёплым океаном и солёным воздухом. Там же Алёна отпраздновала и свой день рождения, устроив шикарную фотосессию рядом с дорогим авто.

Та самая "красная тачка из детства"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Красная тачка из моей детской мечты: моя на ближайший месяц, - похвасталась роскошным авто Алёна. – Благодарю всех за поздравления! Ещё не успела разобрать все сообщения и Директ. Я так вас всех люблю!

А сзади - БогданФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Лос-Анджелесе Алёна отдыхает уже неделюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Скучать на отдыхе девушке не приходится, ведь её развлекает Бо (так коротко называет Алёна своего сына, - прим. ред.). По признанию теледивы, с сыном ей всегда весело и интересно, да и сам Богдан с удовольствием сделает маме классную фотку.

- Мы ещё не перестроились на американское время. Рано ложимся (20:00), рано встаём (я в 5:00, Бо – в 6:00). Скоро войдём в режим «активный отдых». Пока лишь много гуляем пешком и лежим у бассейна, - делится впечатлениями девушка.

У телефонной будкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Лос-Анджелесе Алёна не в первый раз. Она часто сюда приезжает и признаётся, что LA (Los Angeles) – её любовь навсегда. Да и как можно его не любить, когда рядом «опасный и привлекательный» океан?

- Богдан традиционно по уши в воде и промок до нитки. Да и я тоже ничем не лучше. Новый костюм обновила в большой воде. Счастье быть здесь! Всех вас бы ещё сюда забрала, чтобы вы поняли почему я так сильно люблю LA! – рассказывает девушка.

alenavodonaeva Прекрасный и любимый, опасный и привлекательный океан

Правда, с диетой у Алёны не складывается. По приезде в город, Водонаева надеялась, что будет есть только здоровую еду, но отказаться от картошки и «жирного молочного коктейля из сладкого жирного жира» не смогла.

Алёна в Лос-АнджелесеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Но я попробую исправиться. Просто я так долго ждала этого лета и так до него дорвалась! – рассказала девушка.

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