«Завяли помидоры»: Алёна Водонаева разводится со вторым мужем

Экс-участница «Дома-2», телеведущая, светская львица и модель из Тюмени Алёна Водонаева разводится со вторым мужем, музыкантом Алексеем Косинусом. По разным берегам пара разойдётся уже 30 июля, но дружеские отношения обещает сохранить. Мало ли, не срослось – бывает всякое. По словам Алёны, заявление о разводе они подали 26 июня, и скоро каждый отправится своим путём.

Алёна и Лёша были вместе почти два годаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Случилось то, о чем писали ещё полгода назад. Мы подали на развод. В «директе» за это время сотни вопросов от подписчиц о том, как можно нормально общаться после развода. Пока мы не научимся ценить тех, кого любили и разводиться (или уходить) цивилизованно, общество так и не поменяется, и мы будем довольствоваться тем что есть. Мир начинается с нас, милые. Важно не просто лить грязь или даже молча уходить, как научиться поддерживать дружеские отношения с тем, с кем делили жизнь, постель и были счастливы, - написала девушка на своей страничке в социальной сети.

Пара вместе ходила на музыкальные премии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По мнению будущей разведёнки, идеальных людей не существует – у каждого есть свои «косяки», которые при желании можно перевернуть в любую сторону и уничтожить человека.

- Если так хочется обсудить «плохого мужа», посплетничайте с подругой на кухне, а не в интернете и уж точно не у Малахова. Да. Мы подали заявление на развод, и пошли после этого в ресторан обедать. Несмотря ни на что, мы желаем друг другу только одного - счастья и любви. Мы ценим наше прошлое, настоящее и дружбу. Да. Не получилось. Так бывает. Все хорошо, - подчеркнула Алёна.

Алёна и Лёша проводили много времени вместеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Они были красивой семьёйФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, брак Алёны не продержался и двух лет – регистрация в России состоялась 11 сентября 2017 в Санкт-Петербурге без особых торжеств. Спустя почти год, в июле 2018 года, церемония повторно состоялась в Лас-Вегасе (США). Первоначально пара не показывала снимки со свадьбы, так как на них имели эксклюзивные права некоторые печатные издания. Однако после выхода номера Алёна поделилась снимками со своими подписчиками.

- Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там «ячеек общества». Нас обвенчал самый милый и старенький священник, - делилась тогда своими эмоциями телеведущая.

Красивая параФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Выйдет ли девушка замуж в третий раз, и кто станет новым избранником тюменской модели – покажет время.