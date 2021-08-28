Старшая сестра зверски убитой в Тюмени 8-летней Насти Муравьевой возьмет опекунство над другими детьми семьи. Фото: Вадим Бегун

Старшая сестра зверски убитой в Тюмени 8-летней Насти Муравьевой возьмет опекунство над другими детьми семьи. В настоящее время брат-близнец и еще одна сестра убитой школьницы находятся в реабилитационном центре. С ними работают психологи.

По словам юриста Марины Козырь, к которой за помощью в оформлении документов обратились неравнодушные к произошедшей трагедии волонтеры, Татьяна (старшая сестра Насти) обеспечивает сама себя с 17 лет.

– Девушка не владеет собственной недвижимостью, однако есть вариант оформить опеку и попечительство на Татьяну с проживанием в доме бабушки на улице Локомотивной. Дети и раньше проживали там, а Настя два года училась в лицее № 34, который находится в районе Маяк, – сообщила специалист.

Она заявила, что детям будет лучше со своей семьей, чем с малознакомыми опекунами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось в суд с иском, в котором просит лишить родителей Насти Муравьёвой родительских прав. Окончательное решение будет учитываться на основе мнения трех детей, но решение принимет суд. Первое заседание намечено на 14 сентября.

Напомним, сегодня тюменцы простились с Настей Муравьевой, которая погибла от рук Виталия Бережного. Злодей задушил девочку, заманив ее в комнату в общежитии, а после избавился от тела, оставив его в мешках и коробке на берегу озера Оброчное в двух с половиной километрах от места жительства малышки. Накануне мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

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