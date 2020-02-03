Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 27 января по 2 февраля 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели! Мы продолжаем нашу рубрику понедельника и подводим итоги предыдущей недели. В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Тюмени и Тюменской области, которые произошли с 27 января по 2 февраля 2020 года. Если вы что-то пропустили или не успели прочитать (особенно по центральной теме недели) – самое время сделать это сейчас.

1. Главная новость прошедшей недели: студентка Тюменского индустриального университета, прилетевшая из Китая в Тюмень, заразилась коронавирусом. Первые результаты обследования показали, что никакого вируса нет, однако заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова подтвердила: девушка больна. В связи с завозом в Тюмень опасной болезни губернатор Тюменской области Александр Моор провёл оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в регионе. Сейчас глава региона держит ситуацию на личном контроле, а руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо успокоила, что коронавирус не представляет опасности для населения.

Коронавирус не представляет опасности для тюменцевФото: REUTERS

На второй день после обнаружения коронавируса состояние студентки из Китая было удовлетворительным, но уже на следующий день девушка пошла на поправку. Ректор Тюменского индустриального университета рассказала, как сейчас обстоят дела в общежитии и каким образом у Лесли (имя девушки) обнаружили коронавирус. Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» накануне побывал на ж/д вокзале, где сделал остановку проходящий поезд сообщением Пекин – Москва. Российские пассажиры были изолированы от китайских. Все меры по предупреждению распространения инфекции в Тюменской области приняты, в том числе приостановка продаж туров на Хайнань. А самих студентов ТИУ будут дополнительно обследовать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758247" frameborder="0"></iframe> Пассажиры поезда "Пекин - Москва" не боятся коронавируса.Алексей КОСЕНЧУК

Чтобы спастись от ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции, мы публиковали несколько полезных советов от Управления Роспотребнадзора и от тюменских медиков. Заместитель главного санитарного врача Тюменской области Андрей Накатаев рассказал, как уберечься от напастей в 2020 году, а Роспотребнадзор создал памятку, которую в нынешней ситуации лучше выучить, как «Отче наш». Также мы рассказывали, как правильно использовать одноразовые маски и что делать, если вы всё-таки заболели гриппом и ОРВИ.

Что делать, если заболел гриппом и ОРВИ?Фото: pixabay.com

Не забывайте, что с 3 по 8 февраля все школы закрыты на карантин, в поликлиниках и больницах тоже введены карантинные мероприятия.

2. Перейдём к более приятной теме. На этой неделе стало известно, что в 2020 году в Тюменской области построят 9 школ и 5 детских садов, на тюменской развязке по Мельникайте – Дамбовской появятся новые съезды, а благоустройство левого берега Туры начнётся уже этим летом. Появилась хоть какая-то конкретика по поводу реконструкции ДК «Строитель». Правда, пока понимания, когда начнётся ремонт, нет, но проектная документация разрабатывается. Ещё одно важное событие – открытие спортивного комплекса в Ярково.

Открытие спорткомплекса в ЯрковоФото: Алексей КОСЕНЧУК

3. Вспомним пролетевший яркий болид, который могли видеть жители Урала и Тюменской области. Сейчас искатели приключений ищут фрагменты небесного тела – может, что и найдут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758194" frameborder="0"></iframe> Болид в небе над Тюменской областью.

4. На закуску – новости шоу-бизнеса. Наши Алёны (Шишкова и Водонаева) по-прежнему разрывают информационное пространство. Например, бывшую пассию Тимати заподозрили ее в покупках ширпотреба, а затем упрекнули в убийстве петуха. Зато мама бывшей участницы бесконечного «Дома-2» стала лицом нового модного каталога, с чем мы Ларису и поздравляем. А ещё мы можем порадоваться за экс-чиновницу, участницу конкурса Playboy «Девушка года» Анну Ануфриева. Девушка наконец-то нашла работу.

Алёна Шишкова. Фото: Инстаграм Алёны Шишковой

Алёна с мамой Ларисой. Фото: Инстаграм Алёны ВодонаевойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ждём, что интересного принесёт нам наступившая неделя.