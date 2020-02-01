2020-02-01T16:09:54+03:00
Наука

Уникальное явление: в небе над Тюменью заметили яркий болид

Фрагменты небесного тела уже ищут учёные и любители неопознанного [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: Илья ЯнковскийФото: Илья Янковский
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Уникальное явление – яркий болид, пролетевший низко над Землёй в ночь с 29 на 30 января, заснял уральский астроном Илья Янковский. Природное явление было такой мощи, что его могли видеть в Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областях. Правда, только те, кто страдает бессонницей, ведь болид можно было увидеть только в три часа ночи.

В социальных сетях пользовали активно интересуются тем, где именно пролетело небесное тело, чтобы найти хоть какую-то частичку обломков. Собирают кадры и с видеорегистраторов, ведь для науки изучение болида имеет большую ценность.

- Просьба ко всем, у кого той ночью были включены регистраторы: пожалуйста, посмотрите видео за 3:13 ночи по местному времени, помогите определить местоположение! Выложите видео. Вы можете стать помощником в находках этого метеорита: и при такой помощи не останетесь без внимания! Даже если напрямую падения видно не будет, ваше видео нам всё равно поможет. Там могут быть заметны тени, по которым иногда возможно отследить путь!

По мнению учёных, вспышка могла произойти в тот момент, когда болид входил в атмосферу. Не исключена возможность, что фрагменты небесного тела можно найти, однако местность, куда они упали, - труднодоступная (между магистралью и рекой Тавда). Для того, чтобы определить, где находятся обломки, учёные просят публиковать видеозаписи в Интернете с других точек.

Болид в небе над Тюменской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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