2020-01-27T17:35:42+03:00
Общество

В Тюменской области в 2020 году построят 9 школ и 5 детских садов

Рассказываем, где, когда и в каких районах они появятся
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюменской области в 2020 году построят 9 школ и 5 детских садовВ Тюменской области в 2020 году построят 9 школ и 5 детских садовФото: Татьяна Коркина
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Строительство девяти школ и пяти детских садов планируется завершить уже в 2020 году. Об этом сегодня на пресс-конференции с журналистами сообщил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов. Помимо них, в этом году распахнут свои двери: спортивный корпус в Тобольске (микрорайон № 15), крытый ледовый каток на ул. Семёна Ремезова в Тобольске, поликлиника в тюменском микрорайоне Ямальский-2 и поликлиника в посёлке Винзили Тюменского района.

В третьем квартале 2020 года будет завершено строительство сразу шести школ:

– школа в Казарово, Тюменский район (на 360 мест);

– школа в селе Епанчина, Тобольский район (на 12 учебных мест);

– школа в селе Горнослинкино, Уватский район (на 60 учебных мест);

– школа в посёлке Курья, Вагайский район (на 34 учебных места, дошкольное отделение – на 17 мест);

– школа в селе Касьяново, Вагайский район (на 26 учебных мест с дошкольным отделением на 15 мест);

– школа в деревне Индери, Вагайский район (на 24 учебных места с дошкольным отделением на 15 мест).

В четвёртом квартале 2020 года – ещё три школы:

– школа в деревне Ушакова, микрорайон Молодёжный, Тюменский район (на 360 учебных мест);

– школа в селе Новотроицкое, Нижнетавдинский район (на 20 учебных мест с дошкольным отделением на 20 мест);

– школа в селе Заводопетровское, Ялуторовский район (на 36 учебных мест с дошкольным отделением на 20 мест).

Для детишек помладше строятся новые детские сады. Так, к концу года садики появятся сразу в трёх микрорайонах Тюмени: на Войновке (300 мест), в Суходолье (295 мест) и в микрорайоне Ямальский-1 (350 мест). В селе Евсино Голшмановского района откроется детский сад на 50 мест, а в Ишиме – дополнительный корпус для детского сада № 5 «Ёлочка» на ул. Максима Горького на 150 мест.

Напомним, что в 2019 году в Тюменской области построили и ввели в эксплуатацию три школы и шесть детских садов. Школы открылись в Тюмени, Тобольске и Заводоуковске, детские сады – в Тюмени, Тобольске, а также в Тюменском и Исетском районах. Также в прошлом году распахнули двери: учебный корпус ТюмГУ с бассейном, спортивные центры в Мальково и Ярково, спортивный корпус для школы № 5 в Тюмени, отделение судебно-медицинской экспертизы в Омутинском, стоматологическая поликлиника в Заводоуковске и поликлиника в Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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