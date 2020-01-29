«Да она хулиганка!»: Алена Шишкова ужаснула фанатов своим поведением

Собственноручно зарезала, ощипала, опалила и приготовила несчастного петуха нежная и хрупкая тюменка, инстамодель, блогер и мама Алёна Шишкова. О своих «проказах» блондинка рассказала в «Инстаграме».

Семь фактов из десяти

Днем ранее в своем аккаунте Алена описала 10 фактов о себе, три из которых неправда. Тюменка предложила подписчикам угадать, что действительно она совершала.

«10 фактов обо мне. 3 из них – неправда, угадай какие. В следующем посте будет правильный ответ. Итак, я: 1. Однажды собственноручно зарезала петуха. 2. Прошла все части GTA. 3. Умею играть на арфе. 4. Занималась тайским боксом. 5. Я одновременно и левша и правша. 6. Однажды на спор съела большого вьетнамского таракана. 7. Как-то раз накрасила губы сопернице лаком для ногтей. 8. В школе склеила клеем момент журнал с оценками назло учителю. 9. Родители хотели назвать меня Анной. 10. Умею доить корову», – пишет Шишкова.

Факты о прошлом Алёны оказались шокирующими. Скрин с "Инстаграмм" Шишковой

Фолловеры звезды принялись наперебой гадать, на что же их любимица могла решиться. Почти все исключили первый вариант. Каково же было удивление подписчиков, когда выяснилось, что Алёна сама лично перерезала горло птице.

Может и в челюсть двинуть

Факт про лично убитого петуха подтвердила сама красавица несколько часов назад, также на своей страничке. Выяснилось, что идеал женственности и красоты для многих ее подписчиков – настоящая хулиганка!

Шишкова никогда не доила корову, не играет на арфе и ни разу не ела тараканов. Зато блондинка, помимо случая с убиенным петухом, которого ей пришлось готовить на кулинарных курсах, прошла все части GTA. Блондинка признается, что в подростковом возрасте была «повёрнута на компьютерных играх».

А ещё хрупкая и нежная Алёна запросто может дать в челюсть при случае. Она несколько лет занималась тайским боксом в детстве. Свою дочь она также записала на занятия по этому виду спорта и другим советует.

Своим подписчикам инстамодель рассказала, что красила губы сопернице лаком для ногтей. Правда, причину такого поступка не раскрыла.

«Ну и, самое интересное, в школе я действительно склеила клеем момент классный журнал, кроме этого, намазала кетчупом кресло учителя. План удался, но меня слили, и опасный рецидивист был обличён. Скандал. Родителей вызывали. Ну и в итоге пришлось перейти в другую школу. Как-то так) А вообще я белая и пушистая – правда?)», – продолжает шокировать подписчиков Алёна Шишкова.

Фанаты блондинки разделились на два лагеря, причем по половому признаку. Женский «легион» принялся осуждать модель за жестокость, даже обозвав ее петухорезкой.

«Как-то странно про петуха слышать. То есть ничего не дрогнуло убить живое существо, покорно ожидающее своей смерти?»; «Я когда ее коммент прочитала, ужаснулась, что есть такие люди»; «Кошмар, а так с виду и не скажешь, что такая вы хулиганка»; «Зря вы про петуха рассказали, теперь до конца жизни вас будут обзывать убийцей», – пишут Насти, Даны, Светы, Ханны и другие подписчицы звезды.

Зато мужчин рассказом о прошлом Алёна очаровала. «Вот теперь вообще проникся к тебе. Ты супердевочка»; «Алёна, ты супер, шикарная девушка»; «Вот это класс! Оказалась нормальной со всех сторон», – поддерживает хулиганку Алёну сильная половина человечества.

Добавим, что за новость о зарезанном петухе на Алёну Шишкову обрушились не только женщины, но и веганы. Они стыдят блондинку, указывая на то, что сама модель предпочитает вегетарианство, и винят за совершенное некогда убийство птицы.