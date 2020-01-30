В Ярковском районе распахнул двери новый спортивный комплекс

Этого события жители Ярковского района ждали давно: новый масштабный спортивный комплекс площадью более 2,6 тысяч квадратов распахнул свои двери сегодня, 30 января. В «доме спорта» для 560 детей организованы тренировки по волейболу, футболу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, лапте, гиревому спорту и шахматам. Поздравить ярковчан с этим событием приехал и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Открытие спорткомплексаФото: Алексей КОСЕНЧУК

В своём обращении к юным спортсменам глава региона подчеркнул: для региона важно, чтобы подрастающее поколение занималось спортом и физкультурой, вело здоровый образ жизни и следило за правильным питанием.

- Наша задача - создавать достойные условия и возможности для спортсменов от мала до велика в каждом городе и районе Тюменской области. Я помню свои школьные годы, когда о таких условиях занятий спортом мы могли только мечтать. Я рад, что сегодня у молодого поколения есть такие возможности. Неважно, станете ли вы мастерами спорта или нет, самое главное – есть условия, чтобы вы выросли здоровыми людьми. А для тех, кто мечтает покорить спортивные вершины, этот спорткомплекс станет замечательным местом для достижения первых результатов.

Вручение юным спортсменам сертификатов на получение спортивной формы и инвентаря.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава региона выразил уверенность, что ярковчане – люди спортивные и будут показывать ещё более высокие результаты на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

- Желаю, чтобы здесь появились новые звёзды спорта. Берегите это здание и ухаживайте за ним! – обратился к собравшимся Александр Моор.

Помимо юных спортсменов здесь будут тренироваться сборные Ярковского района по мини-футболу и футболу, 17 трудовых коллективов предприятий и организаций Ярковского района (платно) и члены общественных организаций. Постигать азы физической культуры в спорткомплексе по часу в неделю будут и 1120 учеников Ярковской средней образовательной школы.

Девчонки тягают гириФото: Алексей КОСЕНЧУК

"Гонки" на велосипедахФото: Алексей КОСЕНЧУК

На базе комплекса будут проходить районные спортивные мероприятия, а также соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису и баскетболу. Благодаря спортивной площадке, установленной на территории комплекса, все желающие летом смогут заниматься физической культурой и даже сдавать нормы ГТО.

КОНКРЕТНО

Общая площадь спортивного комплекса – 2658,61 м2.

Пропускная способность: 357 человек единовременно.

Спортивный зал с игровым полем с трибунами – на 108 мест, 1432 кв. м. Нанесена разметка для игры в волейбол, мини-футбол и баскетбол.

Тренажерный зал – 80 кв. м.

Зал атлетической гимнастики – 178 кв. м.

Буфет – 33 кв. м.

Имеются: туалеты, раздевалки и душевые, в т.ч. для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Александр Моор во время рабочей поездки в Ярковский район посетил агрофирму «Междуречье», которая реализует инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 1,8 тысяч голов.