2020-01-30T19:34:00+03:00
Спорт

В Ярковском районе распахнул двери новый спортивный комплекс

В торжественном открытии принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
В Ярковском районе распахнул двери новый спортивный комплексВ Ярковском районе распахнул двери новый спортивный комплексФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Этого события жители Ярковского района ждали давно: новый масштабный спортивный комплекс площадью более 2,6 тысяч квадратов распахнул свои двери сегодня, 30 января. В «доме спорта» для 560 детей организованы тренировки по волейболу, футболу, лёгкой атлетике, лыжным гонкам, лапте, гиревому спорту и шахматам. Поздравить ярковчан с этим событием приехал и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Открытие спорткомплекса Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Открытие спорткомплексаФото: Алексей КОСЕНЧУК

В своём обращении к юным спортсменам глава региона подчеркнул: для региона важно, чтобы подрастающее поколение занималось спортом и физкультурой, вело здоровый образ жизни и следило за правильным питанием.

- Наша задача - создавать достойные условия и возможности для спортсменов от мала до велика в каждом городе и районе Тюменской области. Я помню свои школьные годы, когда о таких условиях занятий спортом мы могли только мечтать. Я рад, что сегодня у молодого поколения есть такие возможности. Неважно, станете ли вы мастерами спорта или нет, самое главное – есть условия, чтобы вы выросли здоровыми людьми. А для тех, кто мечтает покорить спортивные вершины, этот спорткомплекс станет замечательным местом для достижения первых результатов.

Вручение юным спортсменам сертификатов на получение спортивной формы и инвентаря. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вручение юным спортсменам сертификатов на получение спортивной формы и инвентаря.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава региона выразил уверенность, что ярковчане – люди спортивные и будут показывать ещё более высокие результаты на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

- Желаю, чтобы здесь появились новые звёзды спорта. Берегите это здание и ухаживайте за ним! – обратился к собравшимся Александр Моор.

Помимо юных спортсменов здесь будут тренироваться сборные Ярковского района по мини-футболу и футболу, 17 трудовых коллективов предприятий и организаций Ярковского района (платно) и члены общественных организаций. Постигать азы физической культуры в спорткомплексе по часу в неделю будут и 1120 учеников Ярковской средней образовательной школы.

Девчонки тягают гири Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Девчонки тягают гириФото: Алексей КОСЕНЧУК

"Гонки" на велосипедах Фото: Алексей КОСЕНЧУК

"Гонки" на велосипедахФото: Алексей КОСЕНЧУК

На базе комплекса будут проходить районные спортивные мероприятия, а также соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису и баскетболу. Благодаря спортивной площадке, установленной на территории комплекса, все желающие летом смогут заниматься физической культурой и даже сдавать нормы ГТО.

КОНКРЕТНО

Общая площадь спортивного комплекса – 2658,61 м2.

Пропускная способность: 357 человек единовременно.

Спортивный зал с игровым полем с трибунами – на 108 мест, 1432 кв. м. Нанесена разметка для игры в волейбол, мини-футбол и баскетбол.

Тренажерный зал – 80 кв. м.

Зал атлетической гимнастики – 178 кв. м.

Буфет – 33 кв. м.

Имеются: туалеты, раздевалки и душевые, в т.ч. для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Александр Моор во время рабочей поездки в Ярковский район посетил агрофирму «Междуречье», которая реализует инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 1,8 тысяч голов.

Александр Моор открыл новый спортивный комплекс в Ярково.Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Английской Лиги
Футбол, матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка Английской Лиги
Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Футбол, матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Новости 24
Тюменская птицефабрика купила акции известного алкогольного завода
Редкая опухоль, обморожения и парк на Ленина: публикуем главные новости Тюмени 30 января 2020 г.
Тюменка дважды не смогла сдать экзамен по вождению и купила себе права
В Тюмени женщина угодила под колеса маршрутки
Известный бизнес-спикер научит тюменцев продавать и подарит айфон
Врачи спасли тюменскую учительницу, удалив редкую опухоль на шее
В Тюменской области оштрафовали хозяйку собаки, которая укусила девочку
Антирадарные устройства установят на тюменских трассах
Александр Моор ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы в Ярковском районе
Воду в тепловых сетях Тюмени окрасят в зеленый цвет
В Тюменской области появится электронная версия «Бессмертного полка»
Тюменские медведи покинули Цветной бульвар и отправились в «берлогу»
Первые юбилейные медали в честь 75-летия Победы вручили в Тобольске
В Тюмени двое мужчин попали в больницу с обморожением
«Не забывайте ветеранов»: в Тобольске начался Год памяти и славы
Тюменцам показали проект парка, который появится вместо долгостроя на улице Ленина
Экологии Тюменской области нанесен ущерб на 132 миллиона рублей
Тюменцев, прибывших из Китая с признаками ОРВИ, проверили на коронавирус
«Не повезло»: в Тюмени ученики второй смены идут в школу
Тюменцам закрыли доступ к поддельным медицинским книжкам
Глава пресс-службы тюменской полиции покинула пост
В Тюменской области продлили сроки «арендной амнистии»