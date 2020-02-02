«Чувствует себя хорошо, температуры нет»: главврач тюменской «инфекционки» рассказала о состоянии студентки с коронавирусом

Студентка Тюменского индустриального университета, у которой два дня назад подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо. Об этом сегодня, 2 февраля, заявила главный врач областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина. По её словам, китаянка Лесли получает всё необходимое лечение и по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей.

Четверо молодых людей, которые летели из Китая в Тюмень вместе с Лесли, на здоровье тоже не жалуются. Пробы на коронавирус дали отрицательный результат, однако в больнице они пробудут не менее двух недель, чтобы исключить все риски.

– Молодые люди чувствуют себя отлично, жалоб никаких нет. Температура у госпитализированных стабильная и не превышает отметку 36,6 градуса, - подчеркнула Ольга Сиюткина.

Общага, где живёт студентка Лесли, заразвившаяся коронавирусомФото: Кира Санникова

Третьекурсница и её друзья приехали в Тюмень из Китая после обеда 28 января. Ближе к вечеру ребята добрались до своей общаги и по дороге ни с кем не общались, разве что с комендантом общежития.

– Они (общежития. - Прим. ред.) с учебными корпусами у нас не связаны, поэтому прямого контакта с заболевшей Лесли ни у кого не было, – рассказала ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова. – Когда девочка к нам приехала, она почувствовала недомогание, и мы вызвали ей скорую.

По словам директора студгородка ТИУ Ксении Казначеевой, у Лесли были все признаки ОРВИ. Фельдшеры скорой помощи померили ей температуру и решили, что студентке придётся пройти дальнейшее обследование.

– Никакой паники после того, как все узнали про коронавирус у Лесли, не было. У тех студентов, которые приехали вместе с ней, все пробы отрицательные. Вчера их планировали отпустить домой, но решили, что лучше перестраховаться, – рассказала журналистам Ксения Казначеева.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что первые результаты обследования пациентки дали отрицательный результат, однако контрольные заболевание таки выявили. Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл оперативный штаб, после которого отметил, что ситуацию с коронавирусом держит на личном контроле. Глава тюменского Роспотребнадзора отметила, что коронавирус не представляет опасности для горожан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758184" frameborder="0"></iframe> Ректор ТИУ - о заболевшей коронавирусом студентке.

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