Что известно о состоянии студентки, которую госпитализировали в Тюмени с коронавирусом

Состояние девушки, у которой был подтверждён коронавирус, на сегодняшний оценивается как удовлетворительное. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» рассказала главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина. По её словам, девушка поступила с лёгкими симптомами ОРЗ, её самочувствие не ухудшалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Помощь оказывают

- Студентке оказывают всю необходимую медицинскую помощь, она под наблюдением медиков Областной клинической инфекционной больницы. У молодых людей, которые контактировали с ней, никаких симптомов не появилось. Все результаты – отрицательные, они продолжают оставаться под наблюдением, - рассказала Ольга Сиюткина. – Сейчас больница работает в штатном режиме, все пациенты больницы продолжают лечение.

Главный специалист по инфекционным болезням Тюменской области Ксения Степанова рассказала о том, что сегодня в регионе продолжается сезонный подъём ОРВИ и гриппа, поэтому при появлении симптомов (кашель, насморк, температура) нужно обращаться в поликлинику.

- Беспокоиться не стоит, коронавирус очень неустойчив во внешней среде и может передаваться только при тесном близком контакте с тем, кто был в Китае, - подчеркнула Ксения Степанова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758160" frameborder="0"></iframe> «Ситуация на моем личном контроле» - губернатор Тюменской области об обнаружении коронавируса.Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с официальным видеообращением, опубликованном в пятницу на его странице в социальной сети, и заявил, что ситуация с распространением коронавируса находится на его личном контроле.

Приехала из Китая

Заместитель главного врача Областной инфекционной больницы Евгения Семенюк рассказала, что девушка прилетела в Тюмень 28 января и отправилась в больницу провериться. Когда врачи выясняли причину её обследования, поняли – девушка приехала из Китая.

- Пациентку обследовали и госпитализировали в бокс, - рассказывает Евгения Семенюк. - Сейчас состояние пациентки удовлетворительное, самочувствие прекрасное. Температура на момент осмотра - 37.1 градус. Сейчас девушка лечится и чувствует себя хорошо. У четверых молодых людей, которые контактировали с девушкой, состояние удовлетворительное, жалоб нет.

По словам руководителя тюменского Управления Роспотребназдора Галины Шарухо, у тюменцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус в Областную инфекционную больницу, пробы для исследования оказались отрицательными. Все пробы были направлены в научный центр «Вектор» в Новосибирске и в Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии. Повторные пробы отберут на десятый день после госпитализации.

У людей, которые контактировали с заражённой студенткой, отсутствуют клинические проявления. Состояние самой девушки удовлетворительное, жалоб нет.

- Заболевание протекают в лёгкой клинической форме, организован комплекс противоэпидемических мер, чтобы не допустить распространения инфекции, - заключила Галина Шарухо.

Галина Шарухо - о коронавирусе в Тюмени 00:00 00:00

Напомним, накануне диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у студентки, которая прилетела в Тюмень из Китая. Первые результаты обследования оказались отрицательными, но контрольные подтвердили коронавирус. Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл оперативный штаб, после которого отметил, что ситуацию с коронавирусом держит на личном контроле. Глава тюменского Роспотребнадзора отметила, что коронавирус не представляет опасности для горожан.