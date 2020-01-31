Глава Тюменского Роспотребнадзора: коронавирус не представляет опасности для населения

Днем 31 января министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова заявила о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией в Тюменской области и Забайкалье. Ситуация идентична – вирус привезли из Китая.

Двойной контроль

Главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Она подтвердила один случай заболевания у студентки, прилетевшей на учебу после зимних каникул в Тюмень из Китая. Девушка оказалась заражена. Еще четверо студентов, контактирующих с ней, изолированы. Первые пробы, взятые на анализ у ребят, оказались отрицательными.

Это подтвердила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

- Четыре пациента были госпитализированы в Областную клиническую инфекционную больницу. Напоминаем, что диагностика проводится двойная, результаты первой - отрицательные. Контрольные результаты по второй проверке ожидаются, до их получения пациенты останутся под наблюдением, - заявила представитель ведомства.

Тюменцам угрожает грипп

Полная изоляция контактеров с больной и самой студентки с коронавирусом исключает распространение заболевания в регионе. Однако в Тюменской области власти усилили меры по профилактике ввоза этой заразы.

Так, региональный Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в аэропорту Рощино.

- Мы встречаем не только международные рейсы и проводим двойную термометрию пассажирам и членам экипажа, такие же мероприятия проводятся и на внутренних рейсах, - сказала Шарухо.

Она также отметила, что меры профилактики против коронавируса такие же как против гриппа и ОРВИ. Памятки направлены во все образовательные и лечебные учреждения.

- Ситуация не представляет опасности для жителей Тюменской области. Заразиться можно только при личном контакте, - сказала руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области.

Санитарный врач отметила, что в настоящее время в самой Тюмени превышен порог заболеваемости по гриппу. Потому лучше избегать места массового пребывания людей, следить за иммунитетом и чаще мыть руки.

Что говорят власти?

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе под полный контроль.

Пару часов назад в Тюменской области под председательством региона завершилось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тюмени и области.

Александр Моор также подтвердил информацию, ранее заявленную министром Татьяной Голиковой, что в Тюмени выявлен факт ввезённого из Китая нового вируса.

В настоящее время в Тюменской области введены мероприятия по недопущению распространения заболевания.

- Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле, - сказал Александр Моор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758107" frameborder="0"></iframe> Роспотребнадзор заверил тюменцев, что опасности распространения коронавируса в регионе нет.

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