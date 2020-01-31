Глава Тюменского Роспотребнадзора: коронавирус не представляет опасности для населения
Днем 31 января министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова заявила о первых двух случаях заражения коронавирусной инфекцией в Тюменской области и Забайкалье. Ситуация идентична – вирус привезли из Китая.
Двойной контроль
Главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмени» о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Она подтвердила один случай заболевания у студентки, прилетевшей на учебу после зимних каникул в Тюмень из Китая. Девушка оказалась заражена. Еще четверо студентов, контактирующих с ней, изолированы. Первые пробы, взятые на анализ у ребят, оказались отрицательными.
Это подтвердила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
- Четыре пациента были госпитализированы в Областную клиническую инфекционную больницу. Напоминаем, что диагностика проводится двойная, результаты первой - отрицательные. Контрольные результаты по второй проверке ожидаются, до их получения пациенты останутся под наблюдением, - заявила представитель ведомства.
Тюменцам угрожает грипп
Полная изоляция контактеров с больной и самой студентки с коронавирусом исключает распространение заболевания в регионе. Однако в Тюменской области власти усилили меры по профилактике ввоза этой заразы.
Так, региональный Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в аэропорту Рощино.
- Мы встречаем не только международные рейсы и проводим двойную термометрию пассажирам и членам экипажа, такие же мероприятия проводятся и на внутренних рейсах, - сказала Шарухо.
Она также отметила, что меры профилактики против коронавируса такие же как против гриппа и ОРВИ. Памятки направлены во все образовательные и лечебные учреждения.
- Ситуация не представляет опасности для жителей Тюменской области. Заразиться можно только при личном контакте, - сказала руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области.
Санитарный врач отметила, что в настоящее время в самой Тюмени превышен порог заболеваемости по гриппу. Потому лучше избегать места массового пребывания людей, следить за иммунитетом и чаще мыть руки.
Что говорят власти?
Губернатор Тюменской области Александр Моор взял ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе под полный контроль.
Пару часов назад в Тюменской области под председательством региона завершилось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тюмени и области.
Александр Моор также подтвердил информацию, ранее заявленную министром Татьяной Голиковой, что в Тюмени выявлен факт ввезённого из Китая нового вируса.
В настоящее время в Тюменской области введены мероприятия по недопущению распространения заболевания.
- Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле, - сказал Александр Моор.
Роспотребнадзор заверил тюменцев, что опасности распространения коронавируса в регионе нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU