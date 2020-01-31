2020-01-31T17:02:39+03:00
Происшествия

Первые результаты обследования тюменской студентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус, оказались отрицательными

Контрольные результаты по второй проверке ожидаются
Алексей КОСЕНЧУК
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Результаты обследования тюменской студентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус, оказались отрицательнымиРезультаты обследования тюменской студентки, госпитализированной с подозрением на коронавирус, оказались отрицательнымиФото: REUTERS
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Диагноз «коронавирусная инфекция» (или попросту коронавирус) у студентки Тюменского индустриального университета, которая вернулась из Китая с признаками ОРВИ, пока не подтвердился. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Девушку доставили в областную инфекционную больницу, проверили, но результаты первой диагностики оказались отрицательными.

- Контрольные результаты по второй проверке, которую проводит лаборатория «Вектор» из Новосибирска ещё ожидаются. Других данных нет. В общежитии дежурит медик, чтобы оперативно могли обратиться те, кто еще, возможно, контактировали с пациенткой, - сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Известно, что вместе со студенткой из Китая летели ещё четверо молодых людей, позже с ней общалась комендант общежития.

- Несмотря на то, что молодые люди чувствовали себя хорошо, их также госпитализировали для проведения диагностики. У них взяты лабораторные пробы, которые проходят двойную проверку. Результаты первой диагностики - отрицательные. Сейчас в общежитии дежурит медик, чтобы к нему могли обратиться те люди, которые, возможно, контактировали с пациенткой, - заявили в ведомстве.

О том, что двоих граждан Китая, зараженных коронавирусом, выявили на территории Тюменской области и в Забайкалье сегодня, 31 января, сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова. По её словам, сейчас заболевшие находятся «под жёстким наблюдением, им оказывается необходимая помощь».

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что учёные сделали прогноз, когда вирус доберётся до России. По их словам, это должно было произойти в начале февраля. В Тюменской области были предприняты все меры, чтобы не допустить завоза и распространения инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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