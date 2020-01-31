Меры приняты: в Тюменской области не допустят завоза и распространения коронавируса

«Напасть XXI века», «Смертельный вирус», «Инфекция-убийца» - именно так в народе называют коронавирус, который уже несколько недель бушует в Китае. В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения коронавируса, вызванной 2019-nCoV» в Тюменской области разработан региональный профилактический план, который утверждён губернатором региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Тюменской области вчера, 30 января, создала оперативный штаб и рассмотрела вопрос о том, как не допустить распространение опасной инфекции. По региональному профилактическому плану приняты следующие меры:

- В аэропорту «Рощино» усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу РФ. Пассажирам и членам экипажа, которые прибывают в Тюмень международными рейсами, проводят термометрию бесконтактным тепловизором. Досматривают также пассажиров, прилетающих из Екатеринбурга и Новосибирска.

- Всех людей с симптомами острых респираторных инфекций (обнаруженных во время санитарно-карантинного контроля и обратившихся за медицинской помощью в течение двух недель после прилёта из Китая) изолируют и госпитализируют. Врачи лабораторно обследуют их на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирус. Все исследования проводит «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора и Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

- В торговых центрах, аэропорту, на ж/д и автовокзале, в театрах и музеях усилен режим дезинфекции.

- Информация по эпидемиологической ситуации и профилактике коронавируса направлена всем туроператорам и турагентам Тюменской области.

Как защитить себя от коронавируса? Инфографика Управления Роспотребнадзора

НА ЗАМЕТКУ

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области подчеркнули, что на сегодняшний день распространения нового типа коронавируса в регионе не выявлено. Ведомство рекомендует воздержаться от поездок в Китай до стабилизации ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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