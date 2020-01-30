2020-01-30T10:10:51+03:00
Здоровье

Тюменцев, прибывших из Китая с признаками ОРВИ, проверили на коронавирус

К счастью, опасаться нечего
Вадим Бегун
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Тюменцев, прибывших из Китая с признаками ОРВИ, проверили на коронавирус. Фото - pixabay.com.Тюменцев, прибывших из Китая с признаками ОРВИ, проверили на коронавирус. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области обследованы три человека, которые прибыли из Китая. Они сообщили о наличии у них признаков острого респираторного вирусного заболевания.

– С признаками ОРВИ трое пациентов, недавно посещавших Китай, были обследованы, проведена двойная лабораторная диагностика, коронавируса не обнаружено, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Она также уточнила, что на сегодняшний день на территории юга региона не подтверждено ни одного случая коронавируса.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что граждан, прибывших из Китая в Тюмень с симптомами простуды, изолируют, госпитализируют и обследуют в лабораторных условиях. На сегодняшний день зарегистрировано 2 823 подтвержденных случая заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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