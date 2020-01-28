28 Янв. 2020 2020-01-28T13:33:59+03:00

В Тюмени из-за коронавируса изолируют граждан, прибывших из Китая с простудой. Фото: Ольга Крыльцова

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Граждан, прибывших из Китая в Тюмень с симптомами простуды, изолируют, госпитализируют и обследуют в лабораторных условиях. На сегодняшний день зарегистрировано 2 823 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

– Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц. При этом используется стационарное и тепловизионное оборудование, – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что за период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками ОРВИ. В итоге у 13 больных обнаружена респираторная инфекция, еще у тринадцати – грипп А, у девяти – грипп В, у трех – парагрипп.

Кроме того, у двух заболевших нашли сезонную коронавирусную инфекцию, еще у шести – микстинфекцию. Больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU