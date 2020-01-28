2020-01-28T12:18:38+03:00
Туризм

Тюменцы не смогут отдыхать на Хайнане из-за бушующего коронавируса в Китае

Туроператоры и перевозчики прекратили полётную программу
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Тюменцы не смогут отдыхать на Хайнане из-за бушующего коронавируса в КитаеТюменцы не смогут отдыхать на Хайнане из-за бушующего коронавируса в КитаеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Бушующий в Китае коронавирус, который стал причиной смерти 80 человек, внёс свои коррективы в туристическую отрасль. Отныне жители Тюмени не смогут улететь на остров Хайнань, чтобы насладиться жарким солнышком. Авиаперевозчики прекратили полётную программу на остров, а туроператоры – продажу туров.

По словам президента Тюменского областного союза туриндустрии Любови Матиевской, на сегодняшний день на Хайнане отдыхают 5–6 тысяч туристов из России. Ещё тысяча находится в других городах и на других островах Китая.

– Сколько тюменцев находятся на Хайнане – точно сказать нельзя, туроператоры не предоставляют такую информацию. В самолёте примерно 200 посадочных мест, и если мы возьмём пакетные туры только из Екатеринбурга, то среди туристов там окажутся и тюменцы, и челябинцы, и екатеринбуржцы. Это направление не было особенно востребованным у туристов, потому что мы помним, какая у нас была ситуация с Tez Tour в прошлом году.

Президент Тюменского Областного Союза Туриндустрии Любовь Матиевская - о турах на Хайнань

00:00
00:00

Любовь отмечает, что 24 января 2020 года Ростуризм рекомендовал туроператорам отменить продажу туров в Китай. Туристы, которые приобрели путёвки в Поднебесную, могут прийти и написать заявление на возврат 100% денежных средств либо всю эту сумму перенаправить на оплату другого направления.

– Сегодня рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора – отдыхать на территории отеля, а если брать экскурсии, то только от туроператора, с которым они прилетели, – рассказала президент Тюменского областного союза туриндустрии. – Те туристы, которые сейчас находятся в Китае, вылетят согласно купленным билетам. К счастью, пострадавших от коронавируса нет.

Когда ситуация нормализуется – сказать сложно. По мнению Матиевской, это будет зависеть от того, когда найдут правильные медикаменты для остановки вируса.

– Как мы видим, сегодня ситуация только усугубляется, увеличивается количество смертельных случаев и число заболевших. Надеемся, что в течение месяца процесс как-то нормализуется. Когда будет понятно, тогда мы сможем говорить о возобновлении туристического потока, – заключила Любовь Матиевская.

Слово – перевозчикам и туроператорам

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали, что с 27 января 2020 года перевозчик приостановил полётную программу на остров Хайнань на неопределённый срок «в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР». Полёты приостановлены как из Тюмени, так и из Екатеринбурга – это два города, откуда авиакомпания осуществляет рейсы на остров.

– Полёты возобновятся после нормализации эпидемиологической обстановки, – пояснили в пресс-службе. – Пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты в полном объеме, без штрафов и удержаний. Для возврата денег необходимо обратиться по месту их приобретения. Возврат денежных средств возможно осуществить только за авиабилеты на вылеты до 7 февраля 2020 года, купленные до 24 января 2020-го.

Туроператор TEZ TOUR также подтвердил информацию о приостановке продаж туров в Китай в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом.

– Для обеспечения безопасности туроператор приостанавливает отправку туристов в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Вывоз туристов по оплаченным заявкам будет осуществляться в плановом режиме согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию по запланированным датам туров. Туроператор готов оказать необходимое содействие в связи со сложившейся ситуацией, – отметили в пресс-службе.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тюменца не пустили в командировку из-за крупных долгов перед тремя банками
Размер соцпособия на погребение изменится в Тюменской области
В Тюмени из-за коронавируса изолируют граждан, прибывших из Китая с простудой
Росгвардейцы задержали тюменца, который с приятелем пытался ограбить магазин
В Тюменской области за неделю произошло 4 пожара из-за подгорания пищи
Вышел из магазина и пропал: в Тюмени ищут нуждающегося в лечении мужчину
Мошенница меняла купюры «банка приколов» на пенсии пожилых тюменцев
В Тюмени двое мужчин пытались крышевать аптеку
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе вдохновляющих фотографий
Глава Ленинского округа Тюмени подал в отставку
На тюменской развязке по Мельникайте – Дамбовской появятся новые съезды
Тюменских водителей просят отказаться от дальних поездок из-за похолодания
Тюменцам рассказали как стать обладателями голливудской улыбки
Более трехсот миллионов рублей направят на сохранение тюменских лесов
Тюменцы, кидающие в унитаз тряпки, могут повлиять на тариф на воду
В Тюмени возбуждено дело за ненадлежащее содержание пансионата на Бабарынке
Хотел домой: тобольского мигранта, обворовавшего девушек в кафе, поймали на границе
Жителям Тюмени предлагают разработать важный документ
В Тюменской области мужчина побил сожительницу табуретом
Погода на 28 января в Тюмени: наблюдаем за небом
Смерть на Мысу, избиение битой и реставрация церкви: публикуем главные новости Тюмени 27 января 2020 г.
Повар кафе тюменского аэропорта обчистил клиентку
За сутки тюменские медики приезжали к четырем детям с "лающим" кашлем
Тюменский адвокат улетела в Испанию с миллионами осужденного бизнесмена