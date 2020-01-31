2020-01-31T10:05:20+03:00
Общество

Железнодорожный вокзал Тюмени переведен на особый режим работы из-за коронавируса

В помещениях проводится регулярная дезинфекция
Вадим Бегун
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Железнодорожный вокзал Тюмени переведен на особый режим работы из-за коронавируса.Железнодорожный вокзал Тюмени переведен на особый режим работы из-за коронавируса.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени всех сотрудников РЖД, которые контактируют с пассажирами, перевели на особый режим работы. Такая мера была необходима в связи с возникновением опасного вируса в Китае.

– В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция, организована ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, распространяются памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции, производятся объявления по громкоговорящей связи. Медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами, – сообщили в пресс-службе Тюменского региона обслуживания СвЖД.

В ведомстве также отметили, что все работники обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками

Через Тюмень следует поезд МоскваПекин – Москва. Пассажиры, которые планировали поехать в Китай, до 27 марта могут сдать билеты, не потеряв свои деньги, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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