2020-02-01T13:46:46+03:00
Происшествия

Глава тюменского Роспотребнадзора: состояние девушки, госпитализированной с коронавирусом, удовлетворительное

У тех людей, которые контактировали с заражённой студенткой, отсутствуют клинические проявления
Алексей КОСЕНЧУКАлена Кульмухаметова
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Глава тюменского Роспотребнадзора: состояние девушки, госпитализированной с коронавирусом, удовлетворительноеГлава тюменского Роспотребнадзора: состояние девушки, госпитализированной с коронавирусом, удовлетворительноеФото: Алена Кульмухаметова
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У тюменцев, госпитализированных с подозрением на коронавирус в областную инфекционную больницу, пробы для исследования оказались отрицательными. Об этом сообщила руководитель тюменского управления Роспотребназдора Галина Шарухо. По её словам, все пробы были направлены в научный центр «Вектор» в Новосибирске, а также в Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии. Повторные пробы отберут на десятый день после госпитализации.

У тех людей, которые контактировали с заражённой студенткой, отсутствуют клинические проявления. Состояние самой девушки удовлетворительное, жалоб нет.

– Заболевание протекают в лёгкой клинической форме, организован комплекс противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения инфекции. В частности, усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту Рощино, введён режим дезинфекции на торговых предприятиях, в медицинских организациях и на транспорте, – отметила Галина Шарухо.

Она подчеркнула, что губернатором Тюменской области утверждён региональных план организационных санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

– Вчера вечером прошло заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии. Создан оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавируса, которую возглавил губернатор. Очередное заседание состоится сегодня, – рассказала Галина Шарухо.

Для профилактики заражения коронавирусом и ОРВИ Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора разработал информационные материалы, которые размещены в поликлиниках, больницах, школах и вузах, торговых центрах, в МФЦ и на городских экранах.

– Профилактика заражения коронавирусной инфекции аналогична профилактике ОРВИ и гриппа, – рассказала журналистам Галина Шарухо. – Нужно ограничить контакты, носить маску и часто мыть руки с мылом. Не касайтесь руками лица, носа и рта, носите с собой дезинфицирующее средство, чтобы можно было очистить руки и гаджеты. При проявлении первых признаков ОРВИ приглашайте врача на дом. Если вы заболели и решили пойти в поликлинику, надевайте маску, чтобы не заразить других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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