2020-01-31T22:21:19+03:00
Общество

Александр Моор: ситуация с коронавирусом в Тюмени на личном контроле

Инфекционное заболевание выявлено у одной студентки [видео]
Алена Кульмухаметова
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Александр Моор: ситуация с коронавирусом в Тюмени на личном контроле. Скрин с видеоАлександр Моор: ситуация с коронавирусом в Тюмени на личном контроле. Скрин с видео
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Несколько минут назад в Тюменской области под председательством губернатора завершилось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Александр Моор подтвердил информацию, ранее заявленную министром Татьяной Голиковой, что в Тюмени выявлен факт ввезённого из Китая нового вируса.

Им заражена жительница КНР, которая учится в одном из ВУЗов Тюмени. Девушка вернулась из Китая в Тюмень после зимних каникул.

Факт наличия вируса у тюменской студентки подтвердился. Она изолирована. Еще четыре человека, контактирующие с ней, сдали тесты на наличие заболевания. Результат отрицательный.

В настоящее время в Тюменской области введены мероприятия по недопущению распространения заболевания.

- Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле, - сказал Александр Моор.

В Тюмени состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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