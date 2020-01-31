Александр Моор: ситуация с коронавирусом в Тюмени на личном контроле
Несколько минут назад в Тюменской области под председательством губернатора завершилось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
Александр Моор подтвердил информацию, ранее заявленную министром Татьяной Голиковой, что в Тюмени выявлен факт ввезённого из Китая нового вируса.
Им заражена жительница КНР, которая учится в одном из ВУЗов Тюмени. Девушка вернулась из Китая в Тюмень после зимних каникул.
Факт наличия вируса у тюменской студентки подтвердился. Она изолирована. Еще четыре человека, контактирующие с ней, сдали тесты на наличие заболевания. Результат отрицательный.
В настоящее время в Тюменской области введены мероприятия по недопущению распространения заболевания.
- Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле, - сказал Александр Моор.
В Тюмени состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU