31 Янв. 2020 2020-01-31T22:21:19+03:00

Александр Моор: ситуация с коронавирусом в Тюмени на личном контроле. Скрин с видео

Инфекционное заболевание выявлено у одной студентки [видео]

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Несколько минут назад в Тюменской области под председательством губернатора завершилось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Александр Моор подтвердил информацию, ранее заявленную министром Татьяной Голиковой, что в Тюмени выявлен факт ввезённого из Китая нового вируса.

Им заражена жительница КНР, которая учится в одном из ВУЗов Тюмени. Девушка вернулась из Китая в Тюмень после зимних каникул.

Факт наличия вируса у тюменской студентки подтвердился. Она изолирована. Еще четыре человека, контактирующие с ней, сдали тесты на наличие заболевания. Результат отрицательный.

В настоящее время в Тюменской области введены мероприятия по недопущению распространения заболевания.

- Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле, - сказал Александр Моор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="364" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/758102" frameborder="0"></iframe> В Тюмени состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU