2020-02-02T09:01:51+03:00
Общество

«Паники нет»: пассажиры поезда «Пекин - Москва», которые вышли в Тюмени, не боятся коронавируса

Российские пассажиры изолированы от китайских [фото], [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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«Паники нет»: пассажиры поезда «Пекин - Москва», которые вышли в Тюмени, не боятся коронавируса«Паники нет»: пассажиры поезда «Пекин - Москва», которые вышли в Тюмени, не боятся коронавирусаФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Большое внимание журналистов и работников тюменского железнодорожного вокзала сегодня, 2 февраля, было приковано к проходящему поезду №3 сообщением «Пекин - Москва». С учетом того, что два дня назад у студентки Тюменского индустриального университета обнаружили коронавирус, корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» отправился на перрон и узнал о ситуации в поезде из первых уст.

Поезд прибыл в Тюмень в 8.34 Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Поезд прибыл в Тюмень в 8.34Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр из Ангарска, который вышел на станции «Тюмень» рассказывает, что обстановка в поезде спокойная. Единственное нововведение – сбор анализов мочи и слизистой носа у пассажиров для проверки на коронавирус.

- У меня не было другого выхода, чтобы добраться до Тюмени из Ангарска, - говорит парень. – Никаких ограничений по передвижению в поезде не было, правда, в китайскую часть поезда мы и не ходили. Сами пассажиры тему заболевания коронавирусом не обсуждают, в вагоне никто в масках не ходит.

Вот так выглядит китайский вагон Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вот так выглядит китайский вагонФото: Алексей КОСЕНЧУК

Ещё один Александр, но уже из Иркутска, тоже вышел в Тюмени. Говорит, обстановка серьёзная, но тревоги нет.

- Знаю, что у вас здесь введён масочный режим, - отмечает Саша. – Знаю, что из Иркутска в Тюмень можно добраться самолётом, но так получилось, что взял билеты на поезд. Всё со мной нормально.

Проводник поезда «Пекин – Москва» Константин поведал, что вагоны «РЖД» к китайскому поезду присоединили на границе с Монголией. Его снабдили различными антисептическими средствами, чтобы проводники могли проводить санитарную уборку.

- Обстановка в поезде спокойная, никаких подозрений на коронавирус не было. Даже никто не чихает, - пошутил он.

Десятый вагон Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Десятый вагонФото: Алексей КОСЕНЧУК

Как отметил начальник тюменского вокзала Дмитрий Рясов рассказал, что все рекомендации Роспотребнадзора выполняются в полном объёме.

- На вокзале введён масочный режим, применяются антисептические средства для обработки и резиновые перчатки. Проводится профилактическая работа: мы делаем объявления примерно два раза в час о мерах по профилактике заражения коронавирусом, - рассказывает Дмитрий Алексеевич. – Развешаны цветные аншлаги по всему вокзалу – пассажиры могут ознакомиться с правилами, как себя вести в такой ситуации. Кратность санитарной уборки увеличена: сейчас вокзал моют два раза в час.

По его словам, в случае форс-мажора информация передаётся медицинским работникам, которые занимаются своими обязанностями согласно инструкции. Дежурят медики в медпункте вокзала.

Пассажиры поезда "Пекин - Москва" не боятся коронавируса.Алексей КОСЕНЧУК

ИСТОЧНИК KP.RU

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